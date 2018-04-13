İnşaatın asansör boşluğuna düşen 16 yaşındaki işçi yaşamını yitirdi!

Niğde'de çalıştığı inşaatın asansör boşluğuna düşen 16 yaşındaki işçi yaşamını yitirdi.

Niğde'de bir inşaatın altıncı katından asansör boşluğuna düşen 16 yaşındaki işçi Vefa Taşçı yaşamını yitirdi.

Olay, Aşağı Kayabaşı mahallesinde bulunan bir inşaatta önceki gün meydana geldi. İnşaat işçisi Vefa Taşçı, inşaatın altıncı katından asansör boşluğuna düştü. İş arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen AFAD ve itfaiye ekiplerince düştüğü yerden çıkartılan Taşçı, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Ağır yaralanan Taşçı, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.