İnşaat işçisi asansörle suya düştü, yaşamını yitirdi

Bursa'nın Gemlik ilçesinde ICC Grup İnşaat Ticaret Ltd. Şti. tarafından inşaatı devam eden Büyük Kumla Barajı'nda İsmail Gültepe (54), baraj inşaatındaki 130 metrelik ana gövdede beton dökülecek yere asansörle çıktı.
ARKADAŞLARI SUDAN ÇIKARDI
Bursadabugün'ün haberine göre, 70 metrede demirleri bağlayan Gültepe, halatların boşalması sonucu asansörle birlikte 8 metrelik derinliği olan suya düştü. Boğulan işçiyi, mesai arkadaşları sudan çıkarttı.
Gültepe'nin cenazesi kesin ölüm sebebinin tespiti için Bursa adli tıp kurumuna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.