IMF'den Türkiye'ye: Kemer sıkın

IMF, 4. madde kapsamındaki gözden geçirme raporunda ekonominin 'aşırı ısındığı' yönündeki saptamasını yineledi. Para ve maliye politikalarında sıkılaşma önerilen raporda özellikle kamuda ücretlerin düşürülmesi önerisi yinelendi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Merkez Bankası Başkanı ve bakanlardan para politikasının yeterince etkili kullanıldığı artık sıranın "maliye politikası"nda olduğuna ilişkin açıklamalar gelirken Uluslararası Para Fonu (IMF) 4. Madde kapsamında hazırladığı Türkiye gözden geçirme raporunu yayımladı. Raporda "Para ve maliye politikaları sıkılaştırılmalı" uyarısı yapıldı.

IMF, 4. Madde kapsamında hazırlanan Türkiye gözden geçirme raporunda 2017 büyümesinin KGF başta olmak üzere mali destek ve teşviklerdeki artış, söz konusu maliye politikalarının sonucunda kredi hacminin genişlemesiyle sağlandığı saptanıyor. İthalatın emtia fiyatlarındaki artışla birlikte hızlı artış göstermesinin ihracattaki artışı gölgeledinin de altı çiziliyor. Daha önceki saptamalara paralel olarak Türkiye ekonomisinin aşırı ısınma belirtileri gösterdiğine de dikkat çekildi. Yüksek enflasyon, cari açıktaki artışa da ısınmanın belirtileri olarak işaret ediliyor.

Geçici vergi indirimleri, asgari ücret destekleri ve istihdama yönelik desteklerle birlikte bütçe açığının arttığı belirtiliyor. Kamu-özel işbirliği olarak adlandırılan projelerin sayısının artması ve bunlara yönelik Hazine garantileriyle birlikte kamunun mali yükümlülüklerinin arttığını altı çizildi.

Enflasyonun yüksek düzeyde seyretmesi, TL'nin hızlı değer kaybına rağmen, faiz artışlarının yeterli olmadığı, reel faiz oranının yakın zamana kadar sıfır olduğu da ayrıca belirtiliyor IMF raporunda.

2018 büyüme beklentisi yüzde 4,5 olarak ifade edilirken, büyümeyi destekleyici para ve maliye politikalarının enflasyon ve cari açıktaki artışın sürmesine yol açacağına dikkat çekiliyor.

IMF'İN MALİ SIKILAŞMADAN KASTI ÜCRETLERİN DÜŞÜRÜLMESİ

IMF, TL'nin değer kaybının önlenmesi, enflasyonun düşürülmesi ve enflasyon beklentilerindeki bozulmanın önüne geçilmesi için tek seferde yüksek faiz artışı önerisi yapıyor. Merkez Bankası'nın "özerkliği" raporda ayrıca vurgulanıyor. Bu günlerde çok tartışılan ve Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) indirimi gibi uygulamalarla geliştirilmesi öngörülen maliye politikası bacağında ise vergi tabanının genişletilmesi, doğrudan vergilerin artırılması, KDV veriminin yükseltilmesi, kamuda ücretlerin düşürülmesi ve geçici teşviklerin azaltılması önerileri yapılıyor. IMF ücretlerin düşürülmesi önerisini yakın zamanda farklı bir raporda yine dile getirdi.