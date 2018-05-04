'İMÇ Blokları Katarlı patronlara veriliyor' iddiası

İstanbul'un ilk modern çarşılarından olan ve içindeki eserlerle adeta bir açık hava modern sanat müzesini andıran İstanbul Manifaturacılar Çarşısı (İMÇ) bloklarının yıkılacağı uzun süredir konuşuluyordu. Buraya yapılacak yeni proje için Katarlılarla anlaşmaya varıldığı iddia edildi.

İstanbul Aksaray'da Bozdoğan kemerlerinin yanında bulunan ve Bedri Rahmi Eyüboğlu, Kuzgun Acar, Füreya Koral, Nedim Günsür, Eren Eyüboğlu gibi sanatçıların eserlerine de ev sahipliği yapan İMÇ bloklarının yıkılacağı, yerine yapılacak proje için Katarlılarla anlaşmaya varıldığı iddia edildi.

Kentin ilk modern çarşılarından sayılan İMÇ bloklarının kentin belleğinde önemli bir yeri bulunuyor.

İstanbul Manifaturacılar Çarşısı (İMÇ) adını plak yapımcıları ile duyursa da burada plakçılar dışında döşemeciler, konfeksiyoncular, makineciler ve duvar kağıtçıları da yer alıyor. İMÇ Blokları uzun süre “şöhrete giden yol” olarak anıldı. İnşaatına 1960'ta başlandı ve 1966'da tamamlandı. 1980'lerde elinde sazıyla Anadolu'dan büyük umutlarla kopup gelen binlerce insanın ilk durağı oldu. Bir dönem yerli plak ve albüm üretiminin merkezi haline geldi.

Çarşıda altı blokta 2 bin 300 iş yeri bulunuyor.

Bir dönemin ünlü çarşısı İMÇ için 2007 yılından bu yana değişik rivayetler dolaşıyor. Kiptaş’ın bölgede konak tipi konut projesi yapacağı konuşulmuştu. Bu bölge için her dönem değişik senaryolar yazıldı çizildi.

KATARLI GRUPLA ANLAŞTILAR İDDİASI

Para dergisinde yer alan habere göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İMÇ Blokları’nın yerine yapılacak proje için Katarlı bir grupla anlaşmış.

Henüz resmi bir açıklama yok. İMÇ Blokları’nın yerinde nasıl bir proje yapılacağı merak ediliyor.