İmamoğlu işten çıkarılanların sözcüleriyle görüştü

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, iş akitleri feshedildiği için Saraçhane’deki bina önünde eylem yapan çalışanların seçtiği sözcülerle görüştü. İmamoğlu seçimden önce yapılan işe alımların adil olmadığını söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, iş akitleri feshedildiği için Saraçhane’deki bina önünde eylem yapan çalışanların seçtiği 3 sözcü ile görüştü.

İşten çıkarılanların seçimden kısa süre önce işe alımı yapılan kişiler olduğunu söyleyen İmamoğlu “hiçbir arkadaşımızla bizim kişisel bir sorunumuz yok” diye konuştu.

“Bu seçim dönemindeki işe alımlarla ilgili adaletin, vicdanın işlemediğini düşünüyoruz” diyen İmamoğlu “Ben, o dönemde yetkili birisi olsaydım, seçime bir ay kala eleman alımına müsaade etmezdim” diye konuştu.

İmamoğlu işten çıkarılanlara “işle ilgili girişimini yenilemesini” önerdi ve “İhtiyacımız olunca yine personel alacağız. Ben seçildiğimden beri 150 bin başvuru var” diye konuştu.

İBB Sözcüsü Murat Ongun, işten çıkarılanlarla ilgili yaptığı açıklamada, "İBB’deki iş akdi fesihleri ile ilgili bir kısım medyada kamuoyunu yanıltıcı bilgiler yer almaktadır. Kurumumuzdan 1244 kişinin ilişiği kesilmiş olup, bu kişiler 2 seçim arası ya da seçimden hemen önce yapılan alımlardır. 2500 civarı yapılan toplam alımdan, şehit ve gazi yakınları, engelli çalışanlar, vefat eden personelimiz yerine alınan 1. derece yakınları, devam eden projelerde görevi olan çalışanlarımız işlerine devam etmektedir" demişti.