İmalat sektöründe satın alma yöneticileri endeksi geriledi

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) mayıs ayında 46,4’e gerileyerek ikinci çeyrek ortalarında Türk imalat sektöründe zorlu faaliyet koşullarına işaret etti.

Ekonomik büyümenin göstergelerinden olan imalat sanayi performansında en hızlı ve güvenilir referans kabul edilen İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye ve İstanbul İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) anketlerinin Mayıs 2018 dönemi sonuçları açıklandı.

Eşik değer olan 50,0’nin üzerinde ölçülen tüm rakamların sektörde iyileşmeye işaret ettiği anket sonuçlarına göre, nisan ayında 48,9 olarak ölçülen PMI endeksi mayıs ayında 46,4’e gerileyerek ikinci çeyrek ortalarında Türk imalat sektöründe zorlu faaliyet koşullarına işaret etti. Anket katılımcıları, bu durumun büyük ölçüde talepteki durgunlaşma ve piyasalardaki dalgalanmalardan kaynaklandığını belirtti.

Türk imalatçıları tarafından alınan toplam yeni siparişler mayısta önceki aya göre yavaşlama sergiledi.

Anket katılımcıları bu durumu talep yönlü gelişmelere bağladılar. Bunun yansıması olarak, firmalar satın alma faaliyetlerinde ve istihdamda da hız kesti. Türk imalat sektöründeki üretim nisan ayına göre yavaşlama kaydetti. Anekdot temelli bilgiler, bu gelişmenin büyük ölçüde piyasa koşullarından kaynaklandığını gösterdi. İhracattaki ivme kaybı da bu gelişmede etkili oldu.

İSTANBUL İMALAT SATIN ALMA YÖNETİCİLERİ ENDEKSİ MAYIS'TA 47,4 OLDU

Geçen nisanda 49,2 olarak ölçülen İstanbul Sanayi Odası İstanbul İmalat PMI da mayısta 47,4 olarak gerçekleşti. PMI, İstanbul imalat sektörünün faaliyet koşullarının zorlaştığına işaret etti. Anket katılımcıları bu durumun büyük ölçüde talep ve piyasa koşullarından kaynaklandığını belirtti. Son anket verileri toplam yeni siparişlerin hız kaybettiğine işaret ederken, bu durum ihracat siparişleri için de geçerli oldu. İmalatçılar talep koşullarındaki gelişmelere uyum sağlamak amacıyla üretimlerini de yavaşlattılar.