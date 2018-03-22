İmalat sanayi üretiminden ilk çeyrekte büyüme sinyalleri

İmalat sanayi kapasite kullanım oranı Şubat ayında arttı. İhracat verileriyle birlikte değerlendirildiğinde ilk çeyrekte sanayi üretiminin artacağı görülüyor.

​Merkez Bankası, Şubat ayı “İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı” verilerini açıkladı. İmalat Sanayi KKO’su Şubat ayında hem önceki yılın aynı ayına göre hem de bir önceki aya göre artış gösterdi. Özellikle tekstil, ana metal (demir-çelik vb.) ve diğer metal eşyalar, makine gibi sektörlerde KKO’nun belirgin bir şekilde arttığı görülüyor.

2018 yılı Şubat ayında mevsimsel etkilerden arındırılmış imalat sanayi KKO’su yüzde 78,8 oldu. Ocak ayında 78,7, bir önceki yılın Şubat ayında ise 77,7 idi.

2018 yılının ilk 2 ayının ihracat önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12,8 artmış, ihracat artışında tekstil, hazır giyim, makine, otomotiv, çelik gibi sektörlerdeki yüksek oranlı artışlar sürükleyici olmuştu.

İhracat verileriyle birlikte değerlendirildiğinde 2018 yılı ilk 3 ayında özellikle ihracat artışının etkisiyle sanayi üretiminde artış görüleceği, GSYH’ye de olumlu etkide bulunacağı tahmin ediliyor. Ancak hem ihracat artışı hem de yurtiçi faaliyetler, özellikle de inşaat sektöründe bu yılın Ocak, Şubat aylarında hava koşullarının geçen yıla göre daha yumuşak olması, üretim ve dağıtım aksamalarının yaşanmamasından kaynaklanan bir baz etkisi olduğu da düşünülüyor. Bu nedenle izleyen çeyreklerde ihracat ve üretim artışının daha zayıf olma olasılığı güçlü görünüyor.