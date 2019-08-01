İmalat sanayi Temmuz’da 46.7’ye geriledi

İmalat sanayi satın alma yöneticisi endeksi (PMI) Temmuz'da 46,7'ye gerileyerek daralmanın 16. ayda da devam ettiğini gösterdi.

İmalat sanayi satın alma yöneticisi endeksi (PMI) Temmuz'da 46,7'ye gerileyerek sektörde daralmanın 16. ayda da devam ettiğini gösterdi.

IHS Markit tarafından İstanbul Sanayi Odası (İSO) için hazırlanan imalat PMI, Haziran'da 47.9 değerini almıştı. Endekste 50'nin altı daralmaya, üzeri seviyeler büyümeye işaret ediyor.

İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI anket verileri hakkında değerlendirmede bulunan IHS Markit Direktör Yardımcısı Andrew Harker, şunları söyledi: “Son PMI anketinde Türk imalatçılarından karışık sinyaller geldi. Bir taraftan, toplam yeni siparişlerin yavaşlamasıyla talep koşulları temmuz ayında zorlu kalmaya devam etti. Diğer taraftan, ihracatın istikrar kazanması üretimdeki yavaşlamanın daha ılımlı gerçekleşmesini sağladı. Son aylarda enflasyonist baskılarda düşüş eğilimine işaret eden PMI verileri de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın temmuz ayındaki faiz indirimine zemin hazırladı.”