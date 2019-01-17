İlk iş gününde inşaatın merdiven boşluğuna düşen işçi yaşamını yitirdi

İzmit'te çalışmak için gittiği hastane inşaatında ilk iş gününde merdiven boşluğuna düşen işçi yaşamını yitirdi.

İzmit'te çalışmak için gittiği hastane inşaatında ilk iş gününde merdiven boşluğuna düşen 45 yaşındaki Musa Altun yaşamını yitirdi.

Olay, İzmit Kabaoğlu mahallesinde bulunan Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinin bahçesinde devam eden ek bina inşaatında meydana geldi. Şantiyede işe girişi bugün yapılan Musa Altun, çalışacağı alanı görmek için inşaatın içerisinde dolaşırken birinci kattan merdiven boşluğuna düştü. İşçilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi.

Şantiye alanına hızla gelen acil sağlık ekipleri, işçinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Polis olay yeri inceleme ekipleri alanda çalışma yaparken, Musa Altun'un cenazesi otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olay yerinde incelemelerde bulunan Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, "Ben de yeni duydum. Ne olduğunu tam olarak bilmiyorum. Alçı ustasıymış. Şu anda inşaat bize teslim edilmiş değil, yani üniversitenin sorumluluğunda değil. Duyunca geldik, yapabileceğimiz bir şey var mı diye. Rahmetli olmuş" dedi.

Musa Altun'un Kocaeli'nin Darıca ilçesinde oturduğu ve üç çocuk babası olduğu öğrenildi.