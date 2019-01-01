İlaç fabrikasında iş cinayeti: İş makinesi ile duvar arasına sıkışan işçi yaşamını yitirdi

Tekirdağ Çerkezköy OSB'deki Vem İlaç adlı firmada çalışan bir işçi, iş makinesi ile duvar arasında sıkışarak yaşamını yitirdi.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde ilaç fabrikasında çalışan bir işçi, iş makinesi ile duvar arasında sıkışarak yaşamını yitirdi.

Olay saat 18.30 sıralarında Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren Vem İlaç adlı firmanın fabrikasında meydana geldi. Evli ve dört aylık çocuk babası olan İsmail Müsellimli, fabrikada çalıştığı sırada henüz bilinmeyen nedenle iş makinesi ile duvar arasında sıkıştı. Durumu fark eden iş arkadaşları, Müsellimli'yi sıkıştığı yerden çıkardı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Müsellimli'nin durumunun ağır olduğunu belirledi. Çerkezköy Devlet Hastanesi’nde tedaviye alınan Müsellimli, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Müsellimli'nin işe yaklaşık altı ay kadar önce başladığı öğrenildi. Genç işçinin cenazesinin yarın Keşan'da toprağa verileceği belirtildi.