İktidar patronları kurtarma derdinde: İşçiler hızla yoksullaşıyor

İşçiler aşırı fiyat artışları karşısında bayrama yoksullaşarak girdi. İşçinin alım gücü pek çok gıda ürünü için eridi. Sebze fiyatlarının mevsimsel etki ile düşmesi bile ücretlinin yıllık kaybını telafi etmekten çok uzak. BİSAM’ın raporuna göre, işçilerin alım gücü, gıda ürünlerinde yüzde 8 eridi.

Asgari ücretli bir çalışanın bir önceki bayrama göre alışveriş filesi boş kaldı. Resmi enflasyon bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18.71 artış gösterirken, gıda fiyatlarındaki artış yüzde 28.44 oldu. BİSAM’ın raporuna göre, Mayıs 2018 ile Mayıs 2019 arasında enflasyon oranında maaş zammı alan ücretlinin alım gücü, gıda ürünlerinde yüzde 8 eridi.

ALIM GÜCÜ EN ÇOK SARIMSAK VE PATATESTE DÜŞTÜ: % 40

Birleşik Metal İşçileri Sendikası Sınıf Araştırmaları Merkezi’nin (BİSAM) araştırmasına göre işçiler, alım gücünü en çok sarımsak ve patateste yüzde 40 oranında kaybederken, domateste alım gücü kaybı yüzde 32, patlıcanda yüzde 30, kuru soğanda yüzde 30, tavukta yüzde 24 oldu. İşçiler bu rakamlara göre bayram alışverişinden geçen seneye göre 5 kilogram (kg) patates yerine 3 kg patates, 3’er kg domates ve patlıcan yerine 2’şer kg domates ve patlıcan, 1 kg tavuk eti yerine 750 gram tavuk eti ile dönmek zorunda kaldı. Alım gücü kaybı ekmek ve tahıllarda yüzde 4.6, ette yüzde 4.1, süt, peynir ve yumurta grubunda yüzde 2.1 oldu.

2018 MAYIS İLE AYNI SEBZEYİ ALABİLMEK İÇİN MAAŞIN MEVCUTTAN 763 TL FAZLA OLMASI GEREKİYOR

Bu rapora göre işçinin geliri 2018 yılı Mayıs ayında alabildiği kadar sebze alabilmesi için maaşının mevcuttan 763 TL daha fazla olması ve aynı miktarda meyve alabilmesi için ücretinin mevcuttan 322 TL fazla olması gerekiyor.