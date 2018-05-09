IIF uyarısı: Türkiye ve benzeri ülkelere sermaye girişi azalıyor

Uluslararası Finans Enstitüsü, Türkiye ve benzeri ülkelere sermaye girişinin düştüğünü, düşüşün devam etmesinin beklendiğini açıkladı.

Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) gelişmekte olan piyasalar için 2018 yılı sermaye girişi tahminini düşürdü.

Dünya gazetesinin haberine göre IIF, gelişmekte olan ülkeler için sermaye girişi tahminini 43 milyar dolar azaltarak 1,22 trilyon dolara düşürdü. Söz konusu düşüşün doların değer kazanmasına bağlı olarak sermayenin gelişmekte olan ülkelerden ziyade gelişmiş ülkelere yönelmesi beklentisinden kaynaklandığı vurgulandı.

IIF, gelişmekte olan ülkelere yönelik tahvil yatırımlarının 2017 yılındaki 315 milyar seviyesinden 255 milyar dolara inmesini beklediklerini, yılın ilk 4 ayında da tahvil yatırımlarının yarı yarıya azaldığını açıkladı. ABD’de tahvil faizlerinin her bir puan artışının gelişmekte olan ülkelere sermaye akışını 20 milyar dolar azalttığı belirtilen açıklamada gelişmekte olan ülkere doğrudan sermaye akışı tahminiyse yükseltildi.

TÜRKİYE ÖZEL RİSK ALTINDA

IIF’in beklentilerinin özellikle Türkiye için önemli olduğu, 2018 yılında petrol fiyatlarındaki artışla birlikte cari açıkta 8-12 milyar dolarlık artışın finansmanı açısından riskin artışına işaret ettiği görülüyor.