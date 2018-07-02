İhracatta belirgin yavaşlama

Haziran ayında ihracat önceki yılın ayın ayına göre yüzde 5 arttı, ilk altı ayın en düşük artışı görüldü. Kritik sektörlerde fiyat artışlarına bağlı olarak ihracat tutarı artıyor ancak otomotiv başta olmak üzere miktar bazında ihracat düşüyor.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Haziran ayı ihracat rakamlarını açıkladı. Haziran ayı ihracatı önceki yılın aynı döneminde göre yüzde 5 artarken, ilk altı ay artışı da yüzde 7,4 oldu ve Haziran sonunda toplam ihracat 82 milyar dolara ulaştı. Önceki aylara göre ihracat artış hızında belirgin bir düşüş olduğu görülüyor. İhracatın değer bazında artışında petrol fiyatları başta olmak üzere emtia fiyatlarındaki artışın etkili olduğu, miktar bazında, özellikle otomotiv, tekstil gibi kritik sektörlerde gerileme olduğu dikkat çekiyor. Kur, faiz, enflasyondaki gelişmelerin ihracat birim fiyatlarına sınırlı yansıdığı, sermaye gruplarının aşırı borçluluğu da dikkate alındığında Avrupa başta olmak üzere geleneksel pazarlarda rekabet gücü kaybı yaşandığı görülüyor.

OTOMOTİVDE İHRACAT DÜŞÜYOR

Toplam ihracat içindeki yüzde 20’lik payıyla en fazla ihracat yapılan sektör olan otomotivde adet bazında görülen gerilemenin ihracat tutarına da yansımaya başladığı görülüyor. Otomotiv Sanayi Derneği verilerine göre Ocak-Mayıs döneminde otomotiv ihracatı adet bazında yüzde 3 civarında geriledi, ancak tutar yani dolar bazında ihracat yüzde 18 civarında arttı. TİM verilerine göre Haziran ayında otomotiv ihracatı sadece yüzde 1,4 arttı ve ilk 6 aydaki artış yüzde 14,5’e geriledi. TİM verileri Haziran ayında otomotiv ihracatının adet bazında yüzde 5’in üzerinde gerilediğine işaret ediyor.

İkinci büyük ihracatçı sektör hazır giyimde Haziran ayında yüzde 2,2’lik ihracat kaybı olduğu, ilk altı ay artışının yüzde 7,7’ye düştüğü görülüyor. Tekstil hammaddeleri ithalatına bağımlı ve işletme sermayesi dolayısıyla kredi ihtiyacı yüksek hazır giyim en hızlı rekabet gücü kaybeden sektörler arasında yer alıyor.

Demir-çelik, makine gibi sektörler hala ihracat artışının yüksek olduğu sektörler olmakla birlikte emtia fiyatlarındaki artışın etkili olduğu düşünülüyor.

ALMANYA PAZARINDA DA İVME KAYBI

Yüzde 10’luk payla en büyük ihracat pazarı olan ve yılın ilk 5 ayında ihracat artışında sürükleyici ülke olan Almanya’ya yapılan ihracatın yavaşladığı, ilk 6 aydaki artış yüzde 14 olurken, Haziran artışının yüzde 1,4 civarına gerilediği görülüyor.

İHRACAT YILIN İKİNCİ YARISINDA NE OLUR?

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin bu yıl için açıkladığı 172 milyar dolar hedefine petrol fiyatlarındaki artış devam ederse ulaşılabileceği ama tutar bazındaki artışın miktar bazındaki artışla arasındaki farkın açılacağı öngörülüyor. Özellikle otomotiv, tekstil gibi sektörlerde ihracattaki yavaşlamanın kalıcı bir gerilemeye dönüşmesi durumunda üretim düşüşleri de olası. Otomotiv, beyaz eşya, hazır giyim gibi sektörlerde ihracatın üretim içindeki payı yüzde 70'in üzerinde. Kur artışı, emtia fiyatları artışı, faiz artışı gibi gelişmeler ve şirketlerin aşırı borçluluğu üretim ve ihracatta fiyat oluşturmayı zorlaştırırken rekabet gücü kaybına yol açıyor.