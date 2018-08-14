İBB Ataköy-İkitelli metro inşaatında 700 işçi işten çıkarıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Ataköy-İkitelli metro hattında Yenibosna ve Çobançeşme metro durakları arasındaki şantiyede çalışan yaklaşık 700 işçi hiçbir gerekçe gösterilmeden işten çıkarıldı. Bayburt Group firmasına bağlı olarak çalışan işçiler, Çobançeşme’deki inşaat şantiyesinde bekleyişlerini sürdürüyor.

Ataköy-İkitelli metro hattı şantiyesinde çalışan 700’e yakın işçinin işine, Bayburt Group tarafından son verildi. Alacaklarını alamayan işçiler, şantiyede bekleyiş halinde.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB), Ataköy-İkitelli metro hattında Yenibosna ve Çobançeşme metro durakları arasındaki şantiyede çalışan yaklaşık 700 işçi, 9 Ağustos’ta hiçbir gerekçe gösterilmeden işten çıkarıldı. Bayburt Group firmasına bağlı olarak çalışan işçiler, mesai başladığı saatte, formenin isimlerini okumasıyla işlerine son verildiğini öğrendi. Ücretlerini henüz alamayan işçiler, Çobançeşme’deki inşaat şantiyesinde bekleyişlerini sürdürüyor.



İşçiler işten atılma süreçlerini Mezopotamya Haber Ajansı'ndan Bilal Seçkin'e anlattı. Bitlis’ten çalışmaya gelen Emrah Özdemir, 25 gün çalıştıktan sonra işine son verildiğini ifade ederek, "Bir gün işe çıkmak için uyandığımızda formen ismimizi okudu ve bize, ‘bundan sonra çalışmayacaksınız’ dedi. Bize hiçbir imkan sunmadan bizi işten attılar. İşten attıktan sonra önümüze haklarımızı aramayacağımız bir sözleşme getirmeye çalıştılar. Bu sözleşmeyi imzalamadık ve geri çevirdik" diye konuştu.



‘HAKKIMIZI ALMADAN GİTMEYECEĞİZ’

Alacaklarını alamadıkları gibi sürekli oyalandıklarını aktaran Özdemir, şantiyede çoğu işçinin parasız olduğunu ve memleketlerine gidemediğini vurguladı. Firmanın para vermeden kendilerini şantiyeden göndermeye çalıştığını aktaran Özdemir, "Şantiyede muhatap alacağımız bir üst yönetici de yok. Sürekli bizi oyalıyorlar. 700’e yakın işçi çıkarıldık. Bize sadece ‘Hakkınızı helal edin’ denildi. Ondan sonra muhatap olarak kimseyi karşımızda göremedik. Mağduruz, ne gidecek bir yerimiz var ne de paramız. Burada şantiyelerimizde bekliyoruz, hakkımızı almadan hiçbir yere gitmeyeceğiz. Paramızı alana kadar direneceğiz" diye konuştu.



'SANKİ ÜLKEYİ BİZ BATIRDIK'

Özdemir, işten atılma sebeplerinin ülkedeki ekonomik krizden kaynaklandığının altını çizerek, "Ülke krize giriyor, zararı biz çekiyoruz, sanki ülkeyi biz batırdık" diyerek tepki gösterdi.



‘İŞE ÇIKMAK İÇİN UYANDIK İŞTEN ATILDIK’

Bayburt Group’ta operatör olarak çalışan ve Diyarbakır’dan gelen Bilal Kaymak da 19 Haziran’da şantiyede çalışmaya başladığını belirtti. Kaymak, "Bizi yemekhanede topladılar. Belirli birkaç kişinin ismi sayıldı ve ‘Onlar burada kalanlar’ dediler. Diğerlerine de ‘Hakkınızı helal edin’ deyip çıkışımızı verdiler. Herhangi bir ödenek falan bir şey yapılmadı. Sigortalarımız da hemen işten çıkarıldığımız gün iptal edildi. İlk gün bize bir kağıt sunuldu onu imzalayın dediler. Biz de verdikleri kağıtları imzalamadık. Kağıtta ‘Bütün haklarımı aldım, herhangi bir tazminat davası açmayacağım’ şeklinde maddeler vardı" ifadelerini kullandı.





‘UÇAK BİLETİMİ İPTAL ETMEK ZORUNDA KALDIM’

Cumartesi günü maaş bordrolarının geldiğini söyleyen Kaymak, "Bordroda benim 39 günlük param vardı onu yatıracaklar ama 4 günlük izin param ortada yok. Bir çıkar yolu göstermelerini söylüyorum ilgilenen de yok" dedi. Kaymak, "İşten atılmadan önce bayram iznine çıkmak için ayın 19’una 351 liraya uçak bileti aldım. Çıkışım verildiğinden dolayı bilet tarihini erkene almak zorunda kaldım. Ayın 11’ine aldım. 11’ine kadar kimse bizimle ilgilenmedi, paramızı vermedi ve mecburen burada kalmak zorunda kaldım. Bileti yine erteledim, 351 liraya aldığım uçak bilet bana 500 liraya mal oldu. Memlekete bayrama gidip geleceğim. Eğer bir işlemim hâlâ yapılmadıysa mecburen tekrar gelip bekleyişimi sürdüreceğim" şeklinde konuştu.



‘KRİZDE İLK FATURA İNŞAAT İŞÇİLERİNE KESİLİYOR’

İnşaat ve Yapı İşçileri Sendikası (İYİ-SEN) Genel Başkanı Ali Öztutan, işten atılmaların başladığı ilk günden bu yana işçilerle beraber olduklarını belirtti. Öztutan, "Firma yetkilileri kendilerini yasal yükümlülüklerden korumak adına işçilere tüm alacaklarını aldıklarına dair bir metin imzalatmaya kalktı. Biz sendika olarak arkadaşlarımızın hiçbirinin bu metne imza atmamasını, atanların da iptal edilmesi gerektiğini söyledik ve bu gerçekleşti. Bayburt Group işçi arkadaşlarımızın dağılmasını, haklarını da vermeden göndermeye niyetlendi. Ama işçi arkadaşlarımız bunu kabul etmedi. İki ayını doldurmamış işçileri genelde işten çıkartmışlar. Amaç ise ihbar tazminatını almamaları içindir. Son günlerde bir çok şantiyede buna benzer işten atmalar yoğun oluyor. Buradaki şantiyede de işten atmanın gerekçesi belirtilmedi ama asıl sebep Türkiye’deki mevcut ekonomik kriz. Türkiye’de kriz konuşmaya başlandı mı faturası da işçilere kesiliyor. İnşaat sektörü de Türkiye’de sermaye sınıfını özellikle ciddi kârlar kazandı. Krizle birlikte ilk faturanın inşaat işçilerine kesildiğini görüyoruz" dedi.

