Hükümetten faiz artırmaya ilişkin ilk açıklama

Merkez Bankası'nın faiz artırma kararının ardından ilk açıklama Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'ten geldi. Şimşek Twitter'dan İngilizce olarak yaptığı açıklamada 'TCMB Başkanı ve PPK üyelerinin TL’deki düşüşü durdurmak ve fiyat istikrarını sağlamak için atacakları her gerekli adımda tam desteğim var' dedi.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "TCMB Başkanı ve PPK üyelerinin TL’deki düşüşü durdurmak ve fiyat istikrarını sağlamak için atacakları her gerekli adımda tam desteğim var... Türkiye’nin hiçbir makro ekonomik problemi üstesinden gelinemez değil, problemleri geçmişte çözdük yine çözebiliriz" ifadelerini kullandı.

Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek açıklamasında şunları kaydetti:

“Hükümet cari açığı düşürmek ve TCMB’nin dezenflasyon çabalarına katkı için mali disiplini korumaya ve yapısal reformları (makro ihtiyati tedbirler dahil) hızlandırmaya kararlı.

TCMB Başkanı ve PPK üyelerinin TL’deki düşüşü durdurmak ve fiyat istikrarını sağlamak için atacakları her gerekli adımda tam desteğim var... Türkiye’nin hiçbir makro ekonomik problemi üstesinden gelinemez değil, problemleri geçmişte çözdük yine çözebiliriz."