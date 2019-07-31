Hükümet kamu işçisine yüzde 6+4 zam önerdi

İki yüz bin kamu işçisini ilgilendiren toplu iş sözleşmesiyle ilgili hükümet daha önce önerdiği yüzde 5+4’lük zam önerisini yüzde 6+4 olarak revize etti. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay teklifin kabul edilemez olduğunu söyledi.

İki yüz bin kamu işçisini ilgilendiren toplu iş sözleşmesiyle ilgili olarak daha önce ilk altı ay için yüzde 5, ikinci altı ay için yüzde 4 öneren hükümet, teklifini ilk altı ay için yüzde 6, ikinci altı ay için yüzde 4 olarak revize etti.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, konfederasyonun kuruluşunun 67. yıldönümü dolayısıyla akşam saatlerinde Türk-İş Genel Merkezi'ni ziyaret etti.

Bakan Selçuk görüşmede daha önce 2019 yılı için verdiği yüzde 5+4 oranındaki teklifi yüzde 6+4 olarak revize etti. Türk-İş Başkanı Atalay, gerçekleşen enflasyon rakamının dahi altında olduğunu belirterek bu teklifin kabul edilemez olduğunu tekrarladı. Hükümetin bayramdan önce yeni bir teklifle gelebileceği kaydedildi. Daha önce hükümetin yüzde 7+5 şeklinde bir teklif getireceği iddia edilmişti.

Türk-İş'in teklifi, “seyyanen brüt 300 lira zam, ilk altı ay yüzde 15, ikinci, üçüncü ve dördüncü altı aylarda enflasyon artı 3 puan refah payını" içeriyordu.

Öte yandan memurlar için toplu iş sözleşmesi görüşmeleri de yarın başlayacak. Görüşmeler öncesinde Edirne, Van, Artvin ve Muğla olmak üzere dört koldan Ankara’ya yürüyüş başlatan KESK üyeleri yarın Ankara’da olacak.