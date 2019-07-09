Hükümet kamu işçisine yüzde 5 zam önerdi, Türk-İş grevi işaret etti

Hükümet kamuda çalışan yaklaşık 200 bin işçiye ilk altı ay için yüzde 5, ikinci altı ay için yüzde 4 zam önerdi. ‘Teklifin kabul edilecek bir yanı yok’ diyen Türk-İş Başkanı grevi işaret etti.

Türk-İş ile hükümet arasında kamuda çalışan yaklaşık 200 bin işçinin 2019-2020 dönemi toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin ikinci toplantısında hükümetin sunduğu öneri ilk altı ay için yüzde 5 oldu.

Hükümet ikinci altı ay içinse yüzde 4 ücret zammı önerdi.

“Teklifin kabul edilecek bir yanı yok” diyen Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, toplu iş sözleşmesinin Ağustos sonuna kadar imzalanmaması durumunda greve gideceklerini söyledi.

Atalay “Ağustos’a kadar ya imzalayacağız ya da grev. Yasalar ne emrediyorsa onu yapmakla mükellefiz” diye konuştu.

Türk-İş ilk görüşmede Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'a sunduğu öneride kamu işçilerine seyyanen brüt 300 lira zam, ilk altı ay yüzde 15, ikinci, üçüncü ve dördüncü altı aylarda enflasyon artı 3 puan refah payını içeren artış talep etmişti. Türk-İş düşük ücretlerin de 3 bin 500 liraya çekilmesini talep etmişti.