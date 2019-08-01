Hükümet kamu emekçilerine zam teklifini 16 Ağustos’ta sunacak

Milyonlarca kamu emekçisini ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmeleri bugün başladı. Hükümetin zam teklifini 16 Ağustos’ta sunacağı belirtildi.

Bugün başlayan ve milyonlarca kamu emekçisi ile emeklisini ilgilendiren 5'inci Dönem Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde hükümet zam teklifini 16 Ağustos’ta sunacak.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlığında bakanlıkta yapılan ilk toplantıda TİS sürecinin takvimi netleşti.

Buna göre, yarın başlayacak komisyon çalışmaları 3 ve 4 Ağustos'ta devam edecek. Bayram nedeniyle verilecek aranın ardından ikinci toplantı 9 Ağustos'ta yapılacak. Üçüncü toplantı 15 Ağustos'ta, dördüncü toplantı ise 16 Ağustos’ta gerçekleşecek. Hükümetin zam teklifini, 16 Ağustos'taki bu toplantıda Kamu Görevlileri Heyeti'ne sunacağı açıklandı.

Bugünkü toplantıya, Kamu İşveren Heyeti temsilcileri ile Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, KESK Genel Sekreteri Ramazan Gürbüz ve hizmet kollarında yetkili sendikaların temsilcileri katıldı.

KESK Genel Sekreteri Ramazan Gürbüz toplantı öncesinde üyelerinin Çalışma Bakanlığı'na yürümesine polisin engel olmasına tepki göstererek hükümeti eleştirdi. Memur-Sen üyelerinin Gürbüz’e sataşmada bulunması üzerine toplantıda kısa süreli gerilim yaşandı.

Çalışma Bakanlığı önünde taleplerini dile getirmek isteyen KESK üyelerine biber gazı ve kalkanlarla saldıran polis bazı konfederasyon üyelerini gözaltına almıştı.

