Hukuksuz AVM inşaatında iş cinayeti

İzmir’in Üçkuyular semtinde mahkeme kararına rağmen hukuksuz bir biçimde inşaatı devam eden İstinye Park AVM ve otel inşaatında bir iş cinayeti yaşandı.

İzmir’in Üçkuyular semtinde mahkeme kararına rağmen hukuksuz bir biçimde inşaatı devam eden İstinye Park AVM ve otel inşaatında çalışan Kasım Ak, dengesini kaybedip beş metreden düşerek yaşamını yitirdi.

Olay 8 Kasım 2018 Perşembe günü yaşandı. AVM ve otel inşaatında kalıpçı olarak çalışan 41 yaşındaki Kasım Ak, bina önüne iskele kurduğu sırada dengesini kaybetti. Yaklaşık beş metre yükseklikten düşen Ak ağır yaralandı.

Mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, Ak’ı ambulansla Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesine kaldırdı. Tedaviye alınan Kasım Ak, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

MAHKEME KARARINA RAĞMEN AKP-CHP DESTEĞİYLE DEVAM EDEN PROJE

İzmir 2. İdare Mahkemesi projenin ÇED raporunu iptal etmesine rağmen, söz konusu proje CHP'li Balçova Belediyesi ve AKP'li Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın desteğiyle sürdürülüyor.