Hugo Boss sendikalı işçileri 'marka itibarına zarar verdikleri' iddiasıyla işten attı

İzmir Gaziemir'deki Serbest Bölge'de faaliyet gösteren Alman giyim fabrikası Hugo Boss, işçi ve sendika düşmanlığını sürdürüyor. İstanbul İstinyepark'taki Hugo Boss mağazası önünde, firmanın sendika düşmanlığını protesto ettikleri için 'markanın itibarına zarar verdikleri' iddiasıyla geçen hafta işten çıkarılan iki işçi, yaşadıkları süreci soL'a anlattı. İşçiler seslerini duyurmak için firmanın Almanya'daki merkezine giderek eylem yapmaya hazırlanıyor.

İzmir Gaziemir'deki Serbest Bölge'de faaliyet gösteren Alman giyim fabrikası Hugo Boss, işçi ve sendika düşmanlığını sürdürüyor. İstanbul İstinyepark'taki Hugo Boss mağazası önünde, firmanın sendika düşmanlığını protesto ettikleri için 'markanın itibarına zarar verdikleri' iddiasıyla geçen hafta işten çıkarılan iki işçi, yaşadıkları süreci soL'a anlattı. İşçiler seslerini duyurmak için firmanın Almanya'nın Metzingen kentindeki merkezine giderek eylem yapmaya hazırlanıyor.

TEKSİF sendikasına üye oldukları ve sendikal çalışma sürdürdükleri için 2017'de ve 2018'in ilk üç ayında 500'ten fazla işçiyi işten çıkaran Hugo Boss, sendika düşmanlığına devam ediyor. Direnişlerini kararlı bir şekilde sürdüren işçiler, İzmir'deki Hugo Boss mağazaları önünde bir süre protesto eylemi yaparak seslerini kamuoyuna duyurmaya çalıştılar. İzmir Valiliği, OHAL'i gerekçe göstererek Hugo Boss mağazaları önünde protesto eylemlerini yasakladı. Bunun üzerine işçiler, sendikanın organizasyonuyla İstanbul'a giderek İstinyepark'taki Hugo Boss mağazası önünde eylem yaptılar.

İstinyepark'taki eyleme katılan öncü işçilerden Zeynel Uğur ve Eda Türk, geçen hafta Hugo Boss patronları tarafından "markanın itibarına zarar verdikleri" iddiasıyla işten çıkarıldı.

'HUGO BOSS YÖNETİMİNİN İDDİALARI ASILSIZ'

Yaşadıkları süreci soL'a anlatan Zeynel Uğur, şunları söyledi:

"Ben 2012'den beri Hugo Boss'ta çalışıyorum. 2015'ten beri de sendikalıyım. Son bir yıldır da aktif olarak sendikada görev üstlendim. Fabrikadaki örgütlenmeler konusunda çalıştım. Resmi olarak sendikanın işyerine bildirdiği temsilciydim. Bu bir anayasal hak ve biz de bu hakkımızı kullandık. Hugo Boss'taki sendika düşmanlığını protesto ederken, İzmir Valiliği bu eylemleri OHAL bahanesiyle yasakladı. Biz de sendikanın organizasyonuyla İstanbul İstinyepark'a gittik, tüm izinler alındı ve orada bir eylem yaparak sesimizi kamuoyuna duyurmaya çalıştık. Geçen hafta bizden bir savuna istedi Hugo Boss yönetimi. Eylemde ürünleri kötülediğimizi iddia ettiler ancak bunu kanıtlayamazlar, çünkü böyle bir şey yok. Marka değerine zarar verdiğimizi söylediler. Bu suçlamayı kabul etmedim, çünkü bu yönde hiçbir konuşmamız olmadı. Zaten orada sendika yöneticileri konuştu. Savunmamızı verdikten bir iki gün sonra da işten çıkarıldık. Marka itibarına zarar verdiğimiz iddia edildi. Bu suçlamayı kabul etmiyoruz. Biz sadece sendika düşmanlığını protesto ettik. Hukuki süreci başlattık, işe iade davası açıyoruz. Türkiye'deki tüm mağazalarda eylemlerimizi sürdüreceğiz. Hukuki mücadelemiz sürecek."

'ÖRGÜTLENME ÇALIŞMASI YAPAN İŞÇİLERİ SEÇİYORLAR'

Aynı iddiayla işten çıkarılan Hugo Boss işçisi Eda Türk de, soL'a yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

"Hugo Boss yönetiminin iddia ettiği gibi hiçbir şekilde ürünleri kötülemedik. Bu yönde bir kanıt da yok zaten. Pek çok işçi arkadaşımız o eyleme katıldı ancak Zeynel ve ben işten çıkarıldık. Öyle zannediyoruz ki, sendikal örgütlenme konusunda fabrikada bazı görevler üstlendiğimiz için bizi işten çıkarmak istediler. Zaten sürekli bir baskı ve yıldırma vardı. Bizimle uğraşıyorlardı. İstinyepark eylemini bahane ederek bizi işten çıkarmış oldular. Mücadelemiz devam edecek."

HUGO BOSS İŞÇİLERİ ALMANYA'YA GİDİP SESLERİNİ DUYURACAK

TEKSİF'in Hugo Boss'taki işyeri temsilcilerinden Tayfun Demirtaş da soL'a şunları anlattı:

"Bizler TEKSİF sendikası üyesiyiz, aynı zamanda işçilerin seçtiği işçi temsilcisiyiz. 500'den fazla işçi işten çıkarıldı. İzmir'deki mağazaların önünde eylemler yaptık. İşten çıkarılan arkadaşlarımızın açtığı işe iade davalarının hepsi kazanıldı. Ancak Hugo Boss, zaman kazanmak için temyize gönderdi dosyaları. Hugo Boss bu kararları uygulamadı, tazminatları ödeyerek işten uzaklaştırdılar bu arkadaşlarımızı. Şimdi de işçilere gözdağı vermek amacıyla İstinyepark'taki eyleme katılan arkadaşlarımızı işten çıkardılar. Özellikle de sendika öncüsü olan işçileri çıkarmayı tercih ediyorlar. Sesimizi dünyaya duyurmak için Hugo Boss'un Almanya'daki merkezine, Metzingen'e gideceğiz, orada da eylem yapacağız. Henüz tarihi belli değil ancak sendikanın bu yönde bir çalışması var."