Hugo Boss sendika düşmanlığına, işçiler direnişe devam ediyor

İzmir'de sendikalı oldukları için işten çıkarılan Hugo Boss işçilerinin direnişi sürüyor. Ege Serbest Bölge'de (ESBAŞ) kurulu bulunan Alman giyim fabrikası Hugo Boss, geçen yıl üç sendika temsilcisini, geçen ay da sendika üyesi bir işçiyi işten çıkarmıştı. İşçiler fabrika önündeki eylemlerini mağaza önlerine taşıdı. Bu Düzen Değişmeli Platformu İzmir 1. bölge milletvekili adayı Deniz Arık Binbay ve TKP üyeleri de Hugo Boss işçilerine destek ziyaretinde bulundu.

İzmir Gaziemir'deki Ege Serbest Bölge'de (ESBAŞ) kurulu bulunan Alman giyim fabrikası Hugo Boss, işçi ve sendika düşmanlığını sürdürüyor. TEKSİF sendikasına üye oldukları gerekçesiyle baskı gören ve işten atılan işçiler, kararlı mücadelelerini ve direnişlerini sürdürüyorlar.

Geçen yıl işçilerin anayasal sendikal haklarını hiçe sayarak üç sendika temsilcisini işten çıkaran Hugo Boss, geçen ay da sendikal faaliyetinden dolayı Gülden Hira adlı işçinin işine son verdi.

EYLEMLER ARTIK MAĞAZA ÖNLERİNDE

Bu gelişmeler üzerine Hugo Boss işçileri eylemlerini fabrika önünden mağaza önlerine taşımaya başladı. İşçiler her gün saat 15.00-17.00 saatleri arası Gaziemir Akçay caddesindeki Hugo Boss mağazası önünde eylem yapmayı sürdüyor.

TEKSİF Basın Bürosu'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"İşten çıkarılan sendika üyesinin temsilci atama yazısı 17 Mayıs 2018 tarihinde Hugo Boss Türkiye ve Almanya yönetimine iletilmiş olmasına rağmen bu kıyım yapıldı. Üstelik çıkışın ardından sendikamıza bir e-posta gönderen Hugo Boss Türkiye Genel Müdürü Joachim Hensch, yazısında Gülden Hira’yı sendika propagandası yaptıkları için işten çıkarttıklarını itiraf ederek, başka sendika üyelerini de işten çıkartacağını söyleyerek, işçilerin örgütlenme özgürlüğünü tehdit etmekten geri durmadı.

Gelinen son noktada Hugo Boss Türkiye yönetimi, işçi kıyımına devam edeceğini ortay net bir şekilde koydu. Geçtiğimiz yıllarda üyesi bulunduğumuz IndustriALL Global Union “Luxury Brand Garbage Employer” “Lüks Marka Paçavra İşveren” başlığı ile web sitesine taşıdığı haberin ne kadar yerinde olduğu bir kez daha anlaşılmış oldu.

Yapılan son hareketin sendikamız açısından kabul edilemez nitelik taşımaktadır. Sendikamız gerekli ulusal ve uluslararası bağlantılarını kullanarak İzmir başta olmak üzere Hugo Boss mağazaları önünde eylemlere başladı."

BU DÜZEN DEĞİŞMELİ PLATFORMU ADAYI BİNBAY'DAN İŞÇİLERE DESTEK

Bu Düzen Değişmeli Platformu'nun İzmir 1. bölge milletvekili adayı Deniz Arık Binbay, Akçay caddesindeki Hugo Boss mağazası önünde direnen işçilere destek ziyaretinde bulundu.

Alkış ve sloganlarla işçilerin yanına giden Deniz Arık Binbay ve TKP üyeleri, işçilerle sohbet ederek dayanışma dileklerini iletti.

Binbay, işçilerin moral ve motivasyonlarını yüksek olduğunu belirterek, bu haklı ve meşru mücadelelerinde işçilerin her zaman yanında olduklarını vurguladı.

İŞÇİLERE ULUSLARARASI DESTEK

İşçiler de, yurt dışındaki mağazalardan da kendilerine destek geldiğini, uluslararası desteğin kendilerini güçlendirdiğini ifade ettiler.

İzmir'de direnen işçilere dünyanın farklı ülkelerindeki Hugo Boss mağazalarından gelen destek fotoğrafları: