Via Hospital, işten çıkardığı işçilere karşılıksız senet verdi

Sarıgazi’deki Via Hospital adlı özel hastane aylarca maaşlarını ödemediği işçileri işten çıkardı. Üç ay önce kapısına kilit vuran hastanede çalışan 370 işçi mağdur edilirken, ödenmeyen maaşları karşılığında işçilere verilen senetler de karşılıksız çıktı. İşçiler haklarını aramak üzere Patronların Ensesindeyiz Dayanışma Ağı ile iletişime geçti.

İstanbul Sarıgazi’deki Via Hospital adlı hastanede çalışan yaklaşık 370 işçinin önce aylarca maaşları ödenmedi, daha sonra işten çıkarılan işçilere hastane yönetiminin verdiği senetler de karşılıksız çıktı.

Üç aydır kapalı olan hastanede işten çıkarılan işçilere çıkışları verilmediği için işçiler yeni bir işe de başlayamıyorlar.

Patronların Ensesindeyiz Dayanışma ağı, Sancaktepe Via Hospital hastanesi işçilerinin katılımıyla dün bir toplantı gerçekleştirdi. İşçiler alacaklarına karşılık hastaneden senet aldıklarını ama senetlerin karşılıksız çıktığını, işçilerin arabulucuya başvurduğunu ancak şirketin bu toplantıya katılmadığını söylediler.

Üç aydır kapalı vaziyette olan hastanede yaklaşık 370 işçinin mağdur edildiği belirtiliyor. Via Hospital işçileri ve Patronların Ensesindeyiz Dayanışma Ağı 9 Aralık Pazar günü konuyla ilgili ikinci kez toplantı yapmaya hazırlanıyor.