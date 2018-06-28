Hopa'daki taş ocağında üç ağır yaralı

Artvin'in Hopa ilçesi Kemalpaşa sahil yolu kenarında bulunan bir taş ocağında yapılan patlatma sonrası taş fırlaması ve şev kayması nedeniyle üç işçi ağır yaralandı.

Artvin'in Hopa ilçesinde Kemalpaşa sahil yolu kenarında bulunan bir taş ocağında yapılan patlatma sonrası yaşanan taş fırlaması ve şev kayması nedeniyle üç işçi ağır yaralandı.

sendika.org'ta yer alan habere göre sağlık ekipleri yaralıları, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Hopa Devlet Hastanesi’ne götürdü.

Olayın ardından Politeknik'ten yapılan açıklamada, "Bu olayın sorumluları, seçimler nedeniyle işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili işyeri denetimlerini iki ay erteleyen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile ocağın projeye uygun işletilip işletilmediği ile ilgili denetimleri yerine getirmeyen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'dır" dedi.