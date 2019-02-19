'Honda, Türkiye fabrikasını kapatacak' iddiası

Japon otomotiv üreticisi Honda’nın Türkiye’de Gebze'de bulunan fabrikasını kapatacağı iddia edildi.

Japon otomotiv üreticisi Honda’nın Türkiye'deki fabrikasını kapatacağı ileri sürüldü.

Gebze Şekerpınar'da bulunan ve yaklaşık 800 işçinin çalıştığı fabrika, Honda'nın Avrupa'daki ikinci otomobil üretim tesisi konumunda.

Dünya'da yer alan habere göre, İngiltere North Swindon'un Muhafazakar Milletvekili Justin Tomlinson, “Honda'nın İngiltere'deki fabrikasını kapatmasının nedeni Brexit değil. Honda, Türkiye'deki fabrikasını da kapatacak ve tüm Avrupa için Japonya'daki merkezinde üretim yapacak” iddiasında bulundu.

Honda'nın İngiltere'deki Swindon fabrikasını 2022'de kapatacağı yönündeki açıklamalar dün gündeme gelmiş, fabrikadaki 3.500 işçinin işten çıkarılmasının beklendiği belirtilmişti.