H&M protesto edildi: İşçilerin konuşmalarını bile denetliyorlar

H&M patronu işçiler üzerindeki baskıyı giderek arttırırken, işçilerin konuşmaları bile denetlenmeye başladı. Mağazalarda yaşanan baskıya tepki gösteren işçiler, bugün Gordion AVM önünde bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

Tez-Koop-İş Sendikası üyeleri, H&M patronunun, sendika karşıtı haksız ve hukuksuz tutumunu, işçilere yaptığı baskıyı protesto etmek amacıyla Gordion AVM önünde bir araya geldi.

Tez-Koop-İş Sendikası Genel Yönetim Kurulu adına basın açıklamasını okuyan Genel Örgütlenme Sekreteri Çağdaş Duyar, H&M’nin, 2010 yılından bu yana Türkiye’de faaliyet gösterdiğini, geldiği günden itibaren Türkiye’de istediği gibi işlerini yürüttüğünü, diğer ülkelerde zarar ederken ve mağaza kapatırken, Türkiye’de sürekli kar ederek yeni mağazalar açtığını hatırlattı.

H&M ve benzeri uluslararası firmaların en büyük tercihinin ucuz ve genç emek olduğunu vurgulayan Duyar, bu amaçla da özellikle kısmi çalışma yani part-time çalışma biçiminin yoğun bir şekilde kullanıldığını, bu çalışma biçimini en çok tercih eden çalışanların ise üniversiteli gençler ve kadınlar olduğunu söyledi.

Part-time çalışanların işyerine bağının geçici görülmesi sebebiyle çalışma koşullarının da bu bağlamda değersizleştirildiğini ve haklarına da dolaylı yoldan el konulduğunu belirten Duyar, şunları kaydetti: