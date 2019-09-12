H&M işçileri grev kararı alıyor

İşçiler, taleplerin karşılanmaması ve müzakere sürecinin ortadan kalkmasının ardından 21 Eylül 2019 Cumartesi günü tüm H&M mağazalarında grev kararının asılacağını söylediler.

Patronların Ensesindeyiz Ağı’na ihbarda bulunan H&M işçileri, sendikalaşma ve toplu iş sözleşmesi sürecinin detaylarını aktardı.

H&M mağaza ve genel müdürlük bünyesinde çalışan işçilerin sendikal örgütlenme ve çalışma koşullarının düzenlenmesi amacıyla 2018 yılında başlattıkları Koop-İş Sendikası’ndaki örgütlenme süreci, 2019 Mart ayında toplu iş sözleşmesi görüşmeleri yapma yetkisinin alınmasıyla devam etti.

İşçiler, sendika ve H&M arasında yapılan toplu iş sözleşme görüşmelerinde taleplerin, işveren tarafından finansal tablo ve mağaza kapatma gibi bahaneler öne sürülerek reddedildiğini bildirdi.

GREV KARARI 21 EYLÜL'DE ASILACAK

İşçiler, taleplerin karşılanmaması ve müzakere sürecinin ortadan kalkmasının ardından 21 Eylül 2019 Cumartesi günü tüm H&M mağazalarında grev kararının asılacağını söylediler.

İşçiler bu süreçte taleplerini şöyle sıralıyor:

• Mağaza çalışanları ile genel müdürlük çalışanları arasındaki izin uygulaması farklılığının ortadan kaldırılması

• Mağaza çalışanları ile genel müdürlük çalışanları arasındaki yemek ücreti farklılığının ortadan kaldırılması

• Maaşların düzenli ve belirlenmiş tarihte gecikmeden ödenmesi

• Part-time çalışanların çalışma koşullarının düzenlenmesi

• Yılda 2 maaş ikramiye verilmesi

İşçilerin süreçle ilgili birbirine iletmiş olduğu mesaj ise şu şekilde:

“Arkadaşlar herkese merhaba. Beklenen an gelmiş bulunuyor. Sosyal diyalog yolları tıkanmış, tüm iyi niyetli çabalarımız karşılıksız kalmış, işveren müzakere yollarına kulağını tıkadığını, haksız ve emek sömürüsü halini almış olan çalışma koşullarında ısrarcı olduğunu göstermiştir.”