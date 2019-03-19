HES şantiyesinde taşkına kapılan bekçiden haber alınamıyor

HİDAŞ elektrik ve hdroelektrik şirketi tarafından Kızılırmak üzerinde inşa edien Tımarlı HES inşaatında geçen hafta sonu taşkın suyuna kapılarak yaybolan bekçiden halen haber alınamadı. soL'a ulaşan bazı yöre sakinleri, arama konusunda yeterli titizliğin gösterilmediğini, olayın üstünün örtülmeye çalışıldığını iddia ettiler.

Çankırı'nın Kızılırmak ilçesinde HİDAŞ AŞ tarafından inşa edilen Tımarlı HES projesinin şantiyesinde bekçilik yapan Mustafa Kaya, 16 Mart Cumartesi günü taşkın suyuna kapılarak kayboldu. O günden beri haber alınmayan bekçinin aranmasına devam ediliyor.

HİDAŞ AŞ tarafından yürütülen Tımarlı Hidroelektrik Santrali Projesi köprü ve kanal yapım çalışmaları sırasında, gece bekçisi olarak çalışan Tokat nüfusuna kayıtlı Mustafa Kaya’dan 16 Mart 2019 Cumartesi sabaha karşı saat 05.00 itibariyle haber alınamıyor. Üç gündür kayıp olan Mustafa Kaya’nın su taşkını sonucunda boğulmuş olma ihtimaline karşın Çankırı Valiliği koordinasyonunda Kızılırmak nehrinde üç kişilik dalgıç ekibi tarafından kayıp vatandaşın arama ve kurtarma çalışmalarına başlandı.

soL'a ulaşan bazı yöre sakinleri, arama konusunda yeterli titizliğin gösterilmediğini savunarak, cesedin bulunup gömüldüğünü, olayın üstünün kapatılmaya çalışıldığını iddia ettiler.

