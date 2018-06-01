HES inşaatındaki 200 işçi sahurda zehirlendi: İki işçi yaşamını yitirdi

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde Karakurt Barajı HES inşaatında çalışan yaklaşık 200 işçi sahur yemeğinde verilen tavuktan zehirlendi. Zehirlenen işçilerden ikisi yaşamını yitirdi.

Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Karakurt Barajı HES şantiyesinde çalışan işçiler sahur vakti dağıtılan tavuk dönerden zehirlendi. İşçilerden Faik Tüysüz ve adı öğrenilemeyen iki kişi yaşamını yitirirken, 200'e yakın işçi de Kars, Sarıkamış ve Erzurum'daki hastanelere kaldırıldı.

İş cinayeti, 27 Mayıs Pazar günü meydana geldi. Iğdır ile Kars'ın Sarıkamış ilçesi arasındaki HES baraj inşaatında çalışan işçiler, sahur vakti dağıtılan tavuk dönerden yedi. Mide bulantısı, baş dönmesi ve karın ağrısı şikayetleri üzerine, işçiler şantiyeye çağrılan ambulans ve otobüslerle Sarıkamış Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından işçiler Erzurum, Sarıkamış ve Kars'taki hastanelere sevk edildi.

Kars'a kaldırılan işçilerden Faik Tüysüz ve adını henüz öğrenemediğimiz bir işçi yaşamını yitirdi.

İşçilerin zehirlenmesi nedeniyle HES inşaatına ara verildi. Sağlık durumu iyi olan birçok işçi de memleketlerine gönderildi.

Hastanede tedavi görüp taburcu olan işçiler, "Birkaç gündür bu zehirlenme hadisesi baş gösterdi. Önceki gün iftarda, daha sonra sahurda yediğimiz tavuktan zehirlendiğimiz anlaşıldı" dedi.