Hep aynı numara: Fabrika konkordato ilan etti, herkes istifa etsin!

Bursa OSB'deki mobilya, döşeme, metal işleme, boyama firması ELM Elemeği Project Solutions'da işçilere yönelik hak gaspı ve çalışanların istifaya zorlanması üzerine işçiler Patronların Ensesindeyiz ağı ile irtibata geçti. Maaş ve mesai ücretini alamayan, ücretsiz izin dayatılan işçiler işyerini terk etmiyor.

Bursa Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren mobilya, döşeme, metal işleme, boyama firması ELM Elemeği Project Solutions, dört aya yakın süredir işçilerin maaş ve mesai ücretlerini herhangi bir gerekçe göstermeksizin ödemezken, firmada işçilere ücretsiz izin dayatılıyor.

Geçtiğimiz günlerde 30’a yakın işçiyi 15 günlük ücretsiz izne çıkartan ELM Elemeği firması, izin dönüşü işçilere konkordato ilan edildiğini, firmanın devlet tarafından yetkilendirilen bir komisere devredildiğini ve işçilerle ilgili hiç bir işlem yapamadıklarını söyleyerek 30’a yakın işçiye istifa etmeleri gerektiğini, firmayla bağlantılarının kalmadığını bildirdiler.

Bunun üzerine işçiler istifa etmeyerek fabrika önünde bekleyişe geçti ve Patronların Ensesindeyiz ağı ile bağlantı kurdu.

Patronların Ensesindeyiz ağıyla buluşan işçiler 5 Kasım Pazartesi günü bir araya gelerek yol haritası belirledi. İŞKUR'a giden işçiler durumu anlatan şikayet dilekçeleriyle başvuruda bulundu. Fabrika yönetimi tarafından tazminatlarının "ancak istifa edilirse" alınabileceği söylenerek istifaya zorlansa da işçiler buna inanmayıp fabrikada bekleyişe geçtiler.

KRİZ FIRSATÇILIĞINA GEÇİT YOK

6 Kasım Salı günü fabrikaya gelen işçiler, işten çıkartılmadıkları için ve istifayı kabul etmediklerinden mesai girişlerini yaparak fabrikada bekleyişe geçti. Fabrika yönetimi tarafından işten istifa ettikleri gerekçesiyle işbaşı yapmayacakları bildirildi ve buna göre öğle yemeği verilmeyeceği söylendi. Fabrika üretim müdürü ve diğer amirlerin "tüm haklarının eksiksiz bir şekilde verileceği"ni, "istifa dilekçelerini verip ayrılmaları gerektiği", konkordato ilan edilmesinden dolayı bir işlem yapamadıklarını tekrarlasalar da işçiler, bir oldu bittiye izin vermemek için mesai bitimine kadar fabrikada kaldı.

BİRLİKTEN KUVVET DOĞDU

7 Kasım Çarşamba sabahı mesai saatinde tekrar fabrikaya gelen işçiler üretim müdürleri tarafından hiçbir işe karışmamaları gerektiği yönünde uyarıldı ve diğer amirlere de "bu arkadaşlara işbaşı yaptırmayın" talimatı verdi. Bir gün önce yemek bile verilmezken, işçilerin birlikte davranmaya başlaması üzerine bugün işçilere yemek verildi. Krizi bahane edip işçi haklarını hiçe sayan fabrika yönetimine karşı birlikte mücadele etmek ve haklarını almak isteyen işçiler hukuki süreci de işleterek mücadeleyi sürdüreceklerini bildirdiler.

