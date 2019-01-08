Hazine nakit dengesi 70,4 milyar lira açık verdi

Hazine nakit dengesi 2018'de 70,4 milyar lira açık verdi.

Hazine nakit dengesi Aralık ayında 23,7 lira açık verdi, bu oran Kasım'da 4,4 milyar lira fazla olarak gerçekleşmişti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, aralık ayına ilişkin nakit gerçekleşmelerini açıkladı. Buna göre, geçen ay Hazine'nin nakit gelirleri 66 milyar 92 milyon lira, nakit giderleri 90 milyar 973 milyon lira oldu. Faiz dışı giderler 88 milyar 379 milyon lira, faiz ödemeleri ise 2 milyar 595 milyon lira olarak gerçekleşti.

Faiz dışı denge ise 22 milyar 287 milyon lira açık verdi. Aralıkta nakit dengesinde 23 milyar 732 milyon lira açık oluştu.

Geçtiğimiz ay devirli-garantili borç geri dönüşü 125 milyon lira olarak kayıtlara geçerken, TMSF'den aktarımlar da 7 milyon lirayı buldu. Kur farklarından kaynaklanan artış 434 milyon lira olarak gerçekleşirken, kasa/banka net hesabı ise 16 milyar 963 milyon lira azaldı.