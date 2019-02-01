Havacılık sektöründe çalışanlardan daha fazla vergi alınacak

Seçim öncesinde sessiz sedasız çıkarılan ve 18 Ocak’ta yürürlüğe giren Torba Yasa’da havacılık sektöründe uçucu personelden daha fazla gelir vergisi alınmasına ilişkin bir düzenleme yer alıyor. Düzenlemeyle Hazine’ye 375 milyon lira ek kaynak sağlanması hedefleniyor.

Bugüne kadar kamu kurumları dışında Türk Hava Kurumu ve sivil havacılıkta çalışan pilotlar ile uçuş sırasında hizmet veren kabin çalışanlarına, fiilen uçtukları süreye ilişkin olarak, uçuş tazminatı vb. adlarla yapılan ödemeler, vergiden bağışık tutuluyordu.

18 Ocak 2019 tarihinde yürürlüğe giren 7161 sayılı Torba Yasa’yla, Gelir Vergisi Yasası da değiştirildi ve fiilen uçuş sürelerine isabet eden ödemelere uygulanan vergi bağışıklığı kaldırıldı.

Yasanın yeni düzenlemesinde ücret kapsamında yapılan bütün ödemelerin net tutarının yüzde 70’i vergiden bağışık tutulması öngörülüyor. Ayrıca Cumhurbaşkanı’na bu oranı yüzde 0’a kadar indirmek, yüzde 100’e kadar artırmak yetkisi tanınıyor.

Yasanın Plan-Bütçe Komisyonu ve Meclis Genel Kurulundaki görüşmelerinde Komisyon sözcüsünün verdiği bilgilere göre, değişiklik 30 bin çalışanı kapsıyor ve Hazineye 375 milyon lira ek kaynak sağlaması bekleniyor.

PİLOTLARIN VE UÇUŞ PERSONELİNİN VERGİ AYRICALIKLARI HEP HEDEFTEYDİ

Pilotlar ile uçuş sırasında hizmet veren kabin çalışanlarına, başka sektörlere oranla daha yüksek ücretler ödeniyor. Bu yüzden de uçuş personelinin ücretlerine tanınan vergi ayrıcalıkları göze batıyor.

1980 yılında yürürlüğe giren 2361 sayılı Yasa’da, uçuşla görevli personelin ücretlerinin vergiden bağışık tutulması öngörülüyordu. Maliye Bakanlığı 1981 yılında 128 sayılı Gelir Vergisi Genel Tebliği yayımlamış, fiilen uçulduğu sürelere isabet eden ödemeler dışındaki ücretlerden vergi kesileceği belirtilmişti. Oysa yasada böyle bir koşul yoktu.

Kesilen vergilerin iptali amacıyla Danıştay’a çok sayıda başvuru yapıldı. Danıştay, yasada olmayan bir koşulun Tebliğ ile getirilemeyeceği gerekçesiyle vergilendirmeye ilişkin idari işlemlerin hepsini iptal etti. Bunun üzerine Maliye Bakanlığı Tebliğden bu kuralı çıkartmak zorunda kaldı.

Gelir Vergisi Yasası’nda 2008 yılında bir değişiklik yapıldı ve “fiilen uçulan süreye ilişkin olmak” koşulu bu kez yasayla getirildi.

Ocak ayında yürürlüğe giren 7161 sayılı Torba Yasa’yla bu koşul kaldırıldı ve ne kadar vergi alınacağı Cumhurbaşkanının tercihine bırakıldı.