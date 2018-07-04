Hattat Holding'in şirketinde işçi kıyımı

Bartın'ın Amasra' ilçesinde Hattat Holding'e ait Hema Endüstri A.Ş.'ye bağlı'da Denfa firmasında çalışan 91 işçi, iş akitleri feshedilerek işten çıkarıldı.

Bartın'ın Amasra' ilçesinde Hattat Holding'e ait Hema Endüstri A.Ş.'ye bağlı'da Denfa firmasında çalışan 91 işçi, iş akitleri feshedilerek işten çıkarıldı.

bartintv.com.tr'de yer alan habere göre her yıl İstanbul Sanayi Odası tarafından yayınlanan "Türkiye'nin en büyük 500 firması" listesine girmeyi başaran Hattat Holding, alt kuruluşu olan Hema Endüstri A.Ş.'ye bağlı Denfa şirketinden 91 işçiyi işten çıkardı.

29 Haziran 2018 Cuma günü mesai bitiminde iş akdi feshedilen işçiler, yaptıkları açıklamada “Uzun zamandır bu mücadelemiz devam ediyordu. Önce maaşlarımızı vermemeye başladılar, sonra ücretsiz izne çıkarttılar, sonrasında biz oturma ve iş yerini terk etmeme eylemleri yaptık. Seçimden önce paralarımızın bir kısmını yatırıp tekrar işe başlattılar, seçimler bitti. İşte gelinen son nokta 91 kişi işsiz kaldık. Bundan sonraki süreçte yasal haklarımızın peşine düşeceğiz” dediler.

Hattat Holding Hema Endüstri A.Ş. yöneticileri işten çıkarmalarla ilgili bilgi vermekten kaçınırken, Denfa firması yönetimi de sessiz kalmayı yeğliyor.