Hastanenin güvenlik görevlisi diş hekimini darp etti

Mardin Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde bir güvenlik görevlisi, diş hekimi Mehmet Ata Bulut'u darp etti.

Mardin Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde bir güvenlik görevlisi, diş hekimi Mehmet Ata Bulut’u darp etti.

Olaya ilişkin açıklamada bulunan Türk Dişhekimleri Birliği, "Dişhekimi Mehmet Ata Bulut’a yapılan bu çirkin saldırıyı kınıyor ve sağlık başta olmak üzere toplumun her alanına nüfuz eden şiddet olaylarına bir kez daha dikkat çekerken, faillerin gereken cezayı almasını yetkililerden talep ediyoruz" açıklamasında bulundu.

Mardin Diş Hekimleri Odası ve Tabipler Odası hastane önünde yaptıkları açıklamayla saldırıya tepki gösterdi.

Bulut, saldırının güvenlik görevlisinin görev yerini terk etmesi nedeniyle tutulan tutanak sonrası yaşandığını açıkladı.