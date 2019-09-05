Ham çelik üretimi yüzde 10,2 azaldı

Türkiye'nin ham çelik üretimi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,2 azalışla 19,9 milyon ton olarak gerçekleşti.

Türkiye Çelik Üreticileri Derneğinden (TÇÜD) yapılan açıklamaya göre, ham çelik üretimi temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,6 azalarak 2,9 milyon ton oldu.

Ocak-temmuz dönemindeki azalış yüzde 10,2 oranında olurken, üretim 19,9 milyon ton seviyesinde gerçekleşti.

ÇİN VE HİNDİSTAN'DA ARTIŞ

Dünya ham çelik üretimi, bu dönemde geçen yılın aynı ayına kıyasla, yüzde 1,7 artışla 154 milyon ton, yılın 7 ayında ise yüzde 4,6 artışla, 1,1 milyar ton seviyesinde gerçekleşti.

Dünya'da yer alan habere göre, söz konusu dönemde, Çin'in ham çelik üretimi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 artışla 577,1 milyon tona yükselirken, ikinci sırada yer alan Hindistan'ın ham çelik üretimi yüzde 4,6 artışla 66,2 milyon ton oldu.