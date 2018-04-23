Halkbank'ın temsil ve ağırlama giderleri 'sır' sayıldı

Başbakan yardımcısı Mehmet Şimşek, 18 bin personeli bulunan Halk Bankası’nın temsil ve ağırlama giderlerinin tutarını, "banka sırrı" kapsamına girdiği iddiasıyla yanıtlamadı.

Başbakan yardımcısı Mehmet Şimşek’in yanıtlaması istemiyle CHP İstanbul milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun verdiği soru önergesini, Halkbank genel müdürü Osman Arslan yanıtladı.

Arslan, Halk Bankası’nın bin hizmet birimi ve 18 bin personeliyle rekabetin çok yoğun yaşandığı bankacılık sektöründe hizmet verdiğini belirterek, şunları kaydetti:

“Sektördeki diğer bankalarda da uygulandığı üzere bankamız tarafından yapılan pazarlama faaliyetleri kapsamında müşteri sayımızı artırmak, müşteri ilişkilerini güçlendirmek, ürün ve hizmetlerimiz hakkında bilgilendirme yapmak amacıyla temsil ve ağırlama harcamaları yapılmaktadır. Müşterilerimizin katılımıyla gerçekleştirilen yemekli toplantı ve bankamız gelirlerinin devamına ve artırılmasına yönelik konuların görüşüldüğü toplantı giderleriyle bu tür toplantılara katılan birim ve şube personeline verilen iş yemekleri bedelleri bankamız temsil harcamalarını oluşturmaktadır. 2014-2017 dönemi temsil ve ağırlama giderlerinin toplam işletme giderlerine oranı ortalama yüzde 0.52 olup söz konusu harcama tutarlarıyla harcamaların kim tarafından ve kimler için yapıldığı bilgisi 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu uyarınca banka ve müşteri sırrı kapsamına girdiğinden cevaplandırılamamıştır.”