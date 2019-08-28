Hakem Heyeti hükümetin dediğini yaptı: Memura ilk 6 ayda yüzde 4 zam

Kamu emekçileri toplu sözleşmesini sonuçlandıran Hakem Heyeti memurlara hükümetin teklifiyle aynı oranda zam yaptı. Buna göre kamu emekçileri ilk altı ayda yüzde 4, ikinci altı ayda yüzde 4 zam alacak.

Hakem Heyeti memurlara yapılacak ücret zammında hükümetin teklifi doğrultusunda karar verdi. Yaklaşık 3 milyon 200 bin kamu emekçisi ve 2 milyonu aşkın emekliyi ilgilendiren toplu sözleşmeyi sonuçlandıran Hakem Heyeti, ücretlere yapılacak zammı 2020 için yüzde 4+4, 2021 için yüzde 3+3 olarak belirledi.

Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş’ın başkanlığında toplanan Kurul, memur maaşları ile memur emeklisi aylıklarına 2020’nin ilk 6 ayında yüzde 4, ikinci 6 ayında yüzde 4, 2021’nin ilk 6 ayında yüzde 3, ikinci 6 ayında yüzde 3 zam yapılmasına karar verdi.

HÜKÜMETİN TEKLİFİ DOĞRULTUSUNDA KARAR

Kamu İşveren Heyeti ile Kamu Görevliler Sendikaları Heyeti arasında görüşmeler 1 Ağustos'ta başlamıştı. Görüşmeler kapsamında hükümet, 16 Ağustos'ta Kamu İşveren Heyeti adına ilk zam teklifini açıklamıştı. 2020'nin ilk altı ayında yüzde 3,5, ikinci altı ayında yüzde 3, 2021'nin ilk altı ayında yüzde 3, ikinci altı ayında yüzde 2,5 zamdan oluşan bu teklif, memur konfederasyonlarınca kabul görmemişti.

Hükümet, 18 Ağustos’ta 2020’de yüzde 4+4, 2021’de yüzde 3+3 zamdan oluşan yeni bir teklifte bulunmuştu. Kamu Görevliler Sendikaları Heyet Başkanı ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, bu teklifin de sözleşmeyi imzalama seviyesinin uzağında olduğunu belirterek, yeni teklif beklediklerini söylemişti. Tarafların yasal olarak belirlenen müzakere süresinin son gününde de anlaşamaması üzerine, Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna başvuru süreci başlamıştı.

MEMUR-SEN YÜZDE 15, KAMU-SEN YÜZDE 20, KESK YÜZDE 38 ZAM İSTEMİŞTİ

Toplu sözleşme masasında 11 hizmet kolunun tamamıyla yetkili konfederasyon olan Memur-Sen, taban aylığa seyyanen 200 lira, ilk yıl yüzde 8+7, ikinci yıl yüzde 6+6 zam ve birinci yıl yüzde 3, ikinci yıl yüzde 2 refah payı talebinde bulunmuştu.

Türkiye Kamu-Sen ise taban aylığa seyyanen 600 lira, ilk yıl yüzde 10+10, ikinci yıl yüzde 8+8 zam ve her iki yıl için yüzde 3 refah payının yanında, memurlara da bayram ikramiyesi ödenmesini talep etmişti.

Pazarlık masasının diğer üyesi KESK, 2020 için toplam yüzde 38 artış, 2021 yılı için de 2020 enflasyonu artı 3 puan refah payı istemişti.