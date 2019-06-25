Hakan Çanta’dan konkordato talebi

Rusya’da yapılan ‘Dünya Kupası’nın lisanslı ürünlerinin bir bölümünü üreten Hakan Çanta, konkordato talep etti.

64 yıllık firma Hakan Çanta için konkordato talepli dava açıldı.

Dava geçen 20 Haziran’da Bakırköy Asliye Ticaret Mahkemesi’nde açıldı.

Hürriyet'ten Dinçer Gökçe'nin haberine göre, dava dilekçesinde, şirketin mali darboğaz yaşadığı kaydedilerek, konkordato kararı ile bu sürecin aşılabileceği öne sürüldü.

KONKORDATO NEDİR?

Konkordatoda, mali sıkıntıya giren şirket icra hukuk mahkemesine başvuruyor. İflas ertelemede süre 1 yıl olmasına karşın konkordatoda 3 aylık süre tanınıyor. Mahkemenin verdiği bu süre içinde atanan konkordato komiseri, alacaklılar ile masaya oturuyor.

Alacaklılara yapılan teklifte, borcun bir miktarından feragat etmeleri talep ediliyor. Alacak miktarının üçte ikisini temsil eden kişi ve kurumların sunulan teklifi kabul etmesi ile birlikte mahkeme konkordato kararı veriyor. Bu kararın tasdikini ise ticaret mahkemesi yapıyor. Ticaret mahkemesi alınan kararı tasdik ederse, borçlar belirlenen süre içinde ödeniyor. Ancak, mahkemenin, kararı tasdik etmemesi halinde şirket hakkında direkt iflas kararı veriliyor.