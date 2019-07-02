Hak-İş: CHP ve HDP'li belediyeler taleplerimizi karşılamazsa açlık grevine başlayacağız

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, CHP ve HDP'li belediyelerin üyelerini işten çıkardığını öne sürerken, taleplerinin karşılanmaması durumunda açlık grevine başlanacağını duyurdu.

AKP'ye yakınlığıyla bilinen Hak-İş'ten açlık grevi açıklaması geldi.

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Belediyelerdeki işe iadeler konusunda taleplerimiz karşılanmazsa Kurban Bayramı'ndan sonra açlık grevine başlayacağız" dedi.

Hak-İş'ten yapılan açıklamada, "HAK-İŞ'e bağlı sendikalarımızdaki işçilerimiz CHP ve HDP’nin kazandığı belediyelerde baskı, zulüm ve haksız yere işten çıkarmalarla karşılaşmaktadır. Bu baskılar hala devam etmektedir. Bugün itibariyle 115 işyerinde 16 bin 515 arkadaşımız istifa ettirilmiştir" iddiası gündeme getirildi.