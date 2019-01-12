Hak-İş AKP'ye 'akıl' verdi: Seçim sürecindeyiz, zam yapın...

Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup yazarak, Türkiye'nin seçim döneminde olduğunu hatırlattı ve taşerondan kadroya geçen işçilerin ücretlerine enflasyon oranında zam istedi.

Sendikalar, taşerondan kadroya geçen işçilerin ücretlerine, enflasyon oranı olan yüzde 20.30 oranında artış yapılmasını istiyor. Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan'ın da konu hakkında, Türkiye'nin yerel seçim döneminde olduğunun altını çizerek AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a mektup gönderdiği öğrenildi.

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre, kamuda kadroya, belediyelerde de şirketlere geçirilen işçilerin maaş zamları 2020 sonuna kadar yüksek hakem kurulu tarafından karara bağlanan sözleşmelere endekslendi. Bu nedenle de işçiler altı ayda bir yapılacak yüzde 4’lük zamlara mahkum oldu. Aralık ayında enflasyonun yüzde 20.30 çıkmasıyla sendikalar, işçi zamlarının da güncellenerek bu orana çıkarılmasını istedi. Bu kapsamda işçi konfederasyonları tarafından Cumhurbaşkanı ve bakanlıklara yazılar gönderildi.

Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, AKP genel başkan yardımcıları Jülide Sarıeroğlu ile Lütfi Elvan’a mektup göndererek, kadroya yeni geçen ve KİT’lerde kadro kapsamı dışında kalan işçiler için 2018 yılı için açıklanan yüzde 20.30 oranında enflasyon zammı istedi.

SEÇİME DİKKAT ÇEKTİ...

Arslan’ın, bu talebini dile getirirken, martta yapılacak yerel seçimlere gönderme yapması dikkati çekti. Çalışanların çok büyük talep ve beklentileri bulunduğunu, üyelerinin bu beklentilerini açık ve net olarak kendilerine ilettiğine işaret eden Arslan, “Mahalli seçimler sürecinde olduğumuzun altını çizerek, emekçi kardeşlerimizin, bu haklı ve yerinde taleplerine olumlu bir karşılık verilmesinin önemine vurgu yapmak istiyoruz. Bu nedenle, artan enflasyon karşısında eriyen ücretlerimizde ve sosyal haklarımızda en az enflasyon oranında (yüzde 20.30) artış/zam yapılmasını yüksek müsaadelerinize arz ediyoruz” dedi.

GENEL-İŞ DİLEKÇE KAMPANYASI BAŞLATTI

DİSK’e bağlı Genel-İş Sendikası da üyeleri aracılığıyla dilekçe kampanyası başlattı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na gönderilen dilekçelerde bir işçinin asgari ücret altında çalıştırılamayacağı belirtilip zam oranının yeniden belirlenmesi istendi.

TÜRK-İŞ DE ZAM İSTEDİ

Geçen günlerde Türk-İş de Erdoğan’a işçilerin ücret zamlarının artırılması için mektup gönderdi. Türk-İş’in mektubunda, “2018 yılı sonunda tüketici fiyatları endeksindeki artış yüzde 20.30 oranında gerçekleşmiştir. Orta vadeli programa göre, öngörülen TÜFE yıl sonu değişim oranı ise 2019 yılı için yüzde 15.90 ve 2020 yılı için yüzde 9.80’dir. Sürekli işçi kadrosuna geçirilen işçiler ile ailelerinin beklentisi ‘ücretli çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz’ sözünün yerine getirilmesi ve geçim şartlarının iyileştirilmesidir” denildi.