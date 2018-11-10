Haftalık izni vermeyen patrona kötü haber

İşçiye haftalık izin vermeyen ya da izni yarım gün olarak kullandıran işverene Yargıtay’dan kötü haber geldi.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, haftalık iznin 24 saatten az olamayacağına, bölünemeyeceğine ve biriktirip izinle telafi edilemeyeceğine hükmetti.

Bir kalıp ustası işçinin 5. İş Mahkemesi'nde açtığı dava dosyasını yeniden inceleyen Yargıtay 9. Hukuk Dairesi emsal nitelikte bir karara imza attı.

4857 sayılı İş Kanununun 46'ncı maddesinde, işçinin haftalık izin hakkının hüküm altına alındığı hatırlatıldı.

24 SAATTEN AZ KULLANILAN İZİN HİÇ KULLANILMAMIŞ SAYILIR

Kararda şu ifadelere yer verildi:

"Hafta tatili izni kesintisiz en az 24 saattir. Bunun altında bir süre haftalık izin verilmesi durumunda, usulüne uygun şekilde hafta tatili izni kullandığından söz edilemez. Hafta tatili bölünerek kullandırılamaz. Buna göre hafta tatilinin yirmi dört saatten az olarak kullandırılması halinde hafta tatili hiç kullandırılmamış sayılır. Somut uyuşmazlıkta, Mahkemece itibar edilen bilirkişi raporunda davalı tanık beyanlarına göre davacının hafta tatili alacağının bulunmadığı belirtilmiştir.”

'HAFTA TATİLİ TOPLU İZİNLE TELAFİ EDİLEMEZ'

Davada tanık işçilerin işyerinde 08:00-17:00 saatleri arasında 1 haftada 7 gün çalışıldığını ve haftalık izinlerini biriktirerek toplu şekilde kullandıklarını ifade ettikleri belirtilen kararda şöyle denildi:

“4857 sayılı Kanunda fiili izin müessesesi yalnızca fazla çalışma için öngörülmüş olup çalışılan hafta tatili karşılığı izinle telafi edilemez. Buna göre Mahkemece davalı tanığına ayda kaç hafta 7 gün çalışma olduğu açıklattırılıp sonucuna göre davacının hafta tatili alacağının belirlenmesi gerekirken hatalı değerlendirme ile talebin reddi bozmayı gerektirmiştir. Karar oy birliği ile bozulmuştur."