'Güvenlik soruşturması' saldırısı sürüyor: Yedi aydır bekliyorum!

AKP'nin emekçilere yönelttiği OHAL modası olan yeni tehdit "güvenlik soruşturması", binlerce kişiyi hedef almayı sürdürüyor. Yedi aydır göreve başlatılmayan laboratuvar teknisyeni soL'a konuştu...

OHAL nedeniyle uzayan "güvenlik soruşturmaları", emekçilerin kamu kurumlarından uzak tutulmasının bir başka yöntemi oldu. Son bir yılda binlerce emekçi, ataması yapıldığı halde güvenlik soruşturmaları bahane edilerek çalışma yaşamının dışında tutuldu, yaşamını kazanması için ihtiyacı olan gelirden mahrum bırakıldı. Öğretmenler, diş hekimleri, hekimler yaşadıklarını soL’a anlatmıştı.

soL’a konuşan laboratuvar teknisyeni N.A. da, sayıları bini bulan göreve başlatılmayan emekçilerden biri.

YAKLAŞIK BİN KİŞİ, YEDİ AYDIR BEKLİYOR

26 yaşındaki N.A., geçtiğimiz yıl Haziran ayında yapılan yerleştirmelerde, laboratuvar teknisyeni olarak atanmış. Toplam 36 branştan 12 bin 500 sağlıkçının atamasının yapıldığı Haziran ayından bu yana ise, göreve başlatılmayan yaklaşık 1000 kişiden biri.

Diyarbakırlı N.A, eğitimini Gümüşhane’de sürdürmüş ve eğitim masraflarını karşılamak için yaz tatillerinde mevsimlik işçi olarak çalışmış. Kalabalık bir ailenin çocuğu olan ve üniversite yaşamının kolay geçmediğini aktaran N.A., “Okuduğum bölümün atama puanlarını düşündükçe zaten sürekli gelecek kaygısı taşıdım” diyor.

Yürüdüğü iddia edilen soruşturmalar hakkında ne atamanın yapıldığı kamu kurumu ne de soruşturmayı yürüten İçişleri Bakanlığı bilgi veriyor.

“Sağlık Bakanlığı yedi aydır herhangi bir açıklama yapmadan, tatmin edici bilgi vermeden bizleri parça parça işe başlatıyor” diyen N.A. kendilerinden önce atanan diğer sağlıkçıların bazılarının da 14 aydır “soruşturma devam ediyor” diyerek bekletildiğini aktarıyor.

KORKU HAKİM, AKP'NİN İŞİ KOLAYLAŞIYOR

OHAL nedeniyle süreç hakkında dava açmak da mümkün değil, N.A. “Maalesef tüm hukuki yollar kapalı. Normal şartlar altında yasal süre dolmuş olmasına rağmen hukuki olarak yapılacak bir şey yok” diyor.

N.A. “Atandığı şehirde ev tutan, Temmuz’dan bu yana kira ödeyen arkadaşlarımız mevcut” diyor. Aynı durumda olan yüzlerce kişinin dahil olduğu yazışma grupları olduğunu belirten N.A., bir yandan da korkunun hakim olduğunu, ayrıntılı bilgi vermeye kimsenin yanaşmadığını söylüyor.

Emekçiler güvenlik soruşturması nedeniyle diken üstünde, ancak korku soruşturma sürelerini kısaltmadığı gibi, sessizlik furyası, yükselen bir isyanın yokluğu süreci AKP açısından kolaylaştırıyor.

Göreve başlatılmayan emekçiler ailelerine, dostlarına, deneyimlerini aktardıkları gazetecilere hatta kendilerine dahi aynı hesabı vermeye zorunlu hissediyor: "Adli sicil kaydım yok, suç işlemedim, cemaat dershanelerine gitmedim vs."

MECLİS'TE VERİLEN TARİHLER YALAN!

Dönemin Sağlık Bakanı Recep Akdağ, geçen yıl Meclis’te yaptığı bir konuşmada, soruşturmaların en geç Ekim ayında biteceğini söylemişti. “Bunu duyunca inşaattaki işimi bıraktım” diyen N.A., şimdiki bakan Ahmet Demircan’ın da Şubat’ı tarih verdiğini belirtiyor.

Bakanlıktan bilgi almak için aradıkları hiçbir numaraya ulaşılamadığını söyleyen N.A., “Artık telefonlarımızı açmıyorlar bile. Gerçekten aramızda bebeğine mama alamayan, evine ekmek alamayan, öğrencilikten yeni çıkmış tek kuruşu kalmayan arkadaşlar var. Hiçbir şekilde mağduriyetimizi anlamıyorlar” diyor.

Üstelik süreç, kesin bir kadro da vaat etmiyor. AKP, bir yılı aşan soruşturmanın sonunda "Atamanız iptal edildi" deyip, hiçbir gerekçe de göstermeyebiliyor.

Ailesinde bugüne dek devlet memuru olmaya hak kazanan ilk kişi olduğunu hatırlatan N.A., buruk bir gülümsemeyle şöyle diyor: “Meğer onu da tam kazanamamışım.”