Güney Kore şirketi Türkiye'den çıkma kararı aldı

2014 Mayıs ayında İstanbul’da açtığı ilk şirketi ile Türkiye’ye adım atan Hanwha, ihale ile aldığı YEKA projesindeki paylarını Kalyon Grubu’na sattı. Sahibi olduğu 18 farklı şirketini devretmeye karar veren şirketin toplam aktifleri 166 milyar doları buluyor.

Güney Kore’nin en büyük şirketlerinden biri olan, toplam aktifleri 166 milyar doları bulan, cirosu ise 56 milyar dolara varan Hanwha Türkiye’deki varlıklarını satışa çıkardı.

Güney Koreli Hanwha, 5 yıl önce aldığı Türkiye’deki yatırım sürecini sona erdiriyor. 2014 Mayıs ayında önce İstanbul’da açtığı ilk şirketi ile Türkiye’ye adım atan Hanwha, ihale ile aldığı YEKA projesindeki paylarını Kalyon Grubu’na sattıktan sonra, sahibi olduğu 18 farklı şirketini devretmeye karar verdi.

Dünya Gazetesi'nden Kerim Ülker'in haberine göre; Hanwha, Aceka Turizm, Altaylar Altyapı ve Malzeme, Bilgidar İletişim, Buselik Enerji Sanayi, Dimetoka Enerji, Efl ak Enerji Sanayi, Greenland Altyapı ve Malzeme, Hazar Altyapı, Hersek Enerji, İsfahan Enerji, Kanije Enerji, Kartal Altyapı ve Malzeme, Kent Altyapı, Lisola Elektrik Üretim, Onan Enerji Üretim, Segah Enerji, Turaneli Enerji ve Yama Enerji adlı şirketlerinin tamamını devrediyor.

Hanwha’nın yüzde 100 hissesine sahip olduğu bu 18 şirketin neredeyse tamamı güneş enerjisi alanında çalışıyor.