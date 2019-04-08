'Gücünü patron olmalarından alan bu katillerin ensesinde olacağız'

İzmir'in Alsancak semtinde 29 yaşındaki kafe-bar emekçisi Mustafa Demir'in, çalıştığı Vesile Bar'ın patronu Hasan Yücel tarafından dövülerek katledilmesine tepkiler büyüyor.

Patronların Ensesindeyiz ağının Kafe Bar Mağaza İşçileri Komitesi, konuyla ilgili bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, "Tüm kafe, bar, mağaza işçisi arkadaşlarımızı haklarını ve insanlıklarını savunmak için birlikte mücadele etmeye çağırıyoruz" denildi.

Açıklamanın tamamı şöyle:

GÜCÜNÜ PATRON OLMALARINDAN ALAN BU KATİLLERİN ENSESİNDE OLACAĞIZ

Dün 29 yaşında bir kafe bar işçisi, Mustafa Demir, patronu tarafından dövülerek öldürüldü.

İzmir Alsancak’ta. Sokak ortasında.

Bu bir istisna değil!

Her gün yaşadığımız saldırıların bir cinayetle sonuçlanması an meselesiydi.

Küçük tatlı mekanlar zannettiğiniz o korku dükkanlarının karanlıklarında tehdit, şiddet, aşağılama, sömürü kol geziyor.

Bizler çoğu zaman asgari ücret bile almıyoruz. Haftada 6 gün, günde 12 saat güvencesiz çalışıyoruz. Okulumuza, hatta evimize gidemediğimiz oluyor. Hastalanmamız, yaralanmamız fark etmiyor, bir gün çalışamazsak işsiz kalıyoruz.

Ama yetmiyor.

Bu düzene, patrona yetmiyor.

İnsan yerine koymadığı yetmiyor, öldürülüyoruz.

Mesele bir alkol kavgası değil, düpedüz bir iş cinayetidir. Bizzat patronun elinden!

Şimdi patronun patron, işçinin işçi olduğunu yok sayan açıklamalar ardarda gelecek. Şule Çet için “ne işi varmış orada o saatte?” diyenler, Mustafa Demir için “O da alkollü mekanda çalışmasaymış.” diyecekler.

Ne işimiz olduğu bellidir: Biz işçiyiz. Onlar patron.

Bu düzenin patronları, işçileri öldürüyor.

Fabrikada, madende, inşaatta, büroda, dükkanda…

Güvenliksiz çalıştırarak, aç bırakarak, tecavüz edip camdan atarak, sokak ortasında döverek…

Kahvaltılarınızı, kahvelerinizi, içkilerinizi servis ettiğimiz kafe ve barların, alışverişinizi yaptığınız mağazaların karanlığında yaşananların örtbas edilmesine izin vermeyeceğiz!

Tüm kafe, bar, mağaza işçisi arkadaşlarımızı haklarını ve insanlıklarını savunmak için birlikte mücadele etmeye çağırıyoruz.

Gücünü patronluğundan alan bu katillerin, eşkiyaların peşini bırakmayacağız

PATRONLARIN ENSESİNDEYİZ AĞI KAFE BAR MAĞAZA İŞÇİLERİ KOMİTESİ