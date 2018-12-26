Grevin 17'nci günü: İZBAN işvereni zam teklifini yükseltti

İzmir'de İZBAN işçilerinin başlattığı grevin 17'nci gününde, işveren yeni bir zam teklifiyle masaya oturdu. Sendika yönetimi, işçilerle yaptığı değerlendirme sonrasında 'greve devam' kararı verdi.

İzmir'de toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde istedikleri zamları alamayan İZBAN işçilerinin başlattığı grevin ardından, işverenden yeni bir zam teklifi geldi. Daha önce ücretlere yüzde 22 oranında zam öneren İZBAN yönetimi, son teklifini yüzde 26 olarak açıkladı.

İZBAN'da başlayan grev 17'nci gününe girerken, işverenden yeni bir teklif geldi. İşçilerin örgütlü bulunduğu Demiryol-İş Sendikası İzmir şubesi yönetimi ile dün akşam saatlerinde yeniden bir araya gelen İZBAN yönetimi, son teklifini sundu. Daha önce ücretler için verilen yüzde 22'lik zam teklifi, yüzde 26'ya yükseltildi. Dün akşam saat 21.30'da başlayan görüşmelerin, sabaha kadar devam ettiği öğrenildi.

Sendikanın, verilen zam oranı karşısında nihai kararını henüz vermediği belirtildi. Demiryol-İş Sendikası'nın, grevdeki işçiler ile konuyu değerlendirerek, gün içerisinde bir yanıt vermesi bekleniyor.

İŞYERİ TEMSİLCİSİ: İZBAN DÜN AÇIKLANAN ASGARİ ÜCRETİN ALTINDA KALMAMAK İÇİN BU TEKLİFİ GETİRDİ

Demiryol-İş Sendikası İZBAN işyeri temsilcisi Ahmet Güler, işverenin yeni teklifi konusunda soL'a yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Bizim görüşmelerimizin konusu sadece ücret zammı değil. Yani konuştuğumuz ve anlaşamadığımız konu sadece kök ücret meselesi değil. Vardiya tazminatı, sürüş tazminatı konuları var, fazla mesai konusu var. İZBAN yönetimi bunlar hakkında ne diyor? İZBAN yönetimi, dün açıklanan asgari ücretin altında kalmaması için bu teklifi getirdi. Yani yüzde 26'yı, dün açıklanan asgari ücretin altına düşmemek için zaten verecekti. Bu teklifi mecburen yüzde 26'ya yükseltti. Yani İZBAN zaten asgari ücretin altında işçi çalıştıramaz. Üstüne çekmek zorunda. Yani bu teklifin kabul edilecek bir yanı yok."

SENDİKADAN 'GREVE DEVAM' KARARI

Sendika yönetimi bugün işçilerle yaptığı değerlendirme sonrasında "greve devam" kararı verdi.

Sendikadan açıklama yapılması bekleniyor.