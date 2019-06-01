GÖRÜŞ | ‘Devletin harcamalarının ekonomiye hiç katkısı olmamış’

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından dün yayınlanan “Dönemsel Gayrisafi Yurtiçi Hasıla, Birinci Çeyrek” raporunda yer alan verilere göre Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYH), 2019’un ilk 3 ayında geçen yılın aynı dönemine göre reel olarak yüzde 2,6 küçüldü.

Konuyla ilişkin soL'a değerlendirmelerde bulunan eski Sayıştay denetçisi ve Devlet Denetleme Kurulu üyesi Kadir Sev, gelecek dönem ülkeyi daha ağır bir tablonun beklediğini kaydetti.

Dün açıklanan büyüme verileri Ocak/Mart ayını kapsıyor ve görüldüğü üzere hiç parlak değil. TÜİK verilerini Haziran 2019’u esas alarak güncelleyebilirsek çok daha kötü bir tabloyla karşılaşacağımız kesin.

Nitekim, dün Merkez Bankası eski başkanlarından Durmuş Yılmaz “tünelin ucunda ışık yok” diye bir cümle kurdu. Bugün gazetelerde “düşüyoruz kemerlerinizi takın” diye manşetler atıldığını görüyoruz. Düşene kemer ne yapsın?