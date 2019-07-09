Gönüllü BES'e katılım 2017'nin gerisinde

Gönüllü bireysel emeklilik sisteminde katılımcı sayısı 2017'nin gerisine düştü. Gönüllü BES'in katılımcı sayısı son bir yılda yaklaşık 175 bin azaldı.

Emekçilerin cebinden patronların kasasına kaynak aktarma planı olarak devreye sokulan Bireysel Emeklilik Sistemi'nde gönüllü katılımcı sayısında son dönemde dikkat çekici bir ivme kaybı yaşıyor.

Emeklilik Gözetim Merkezi’nin (EGM) verilerine göre, 28 Haziran itibarıyla gönüllü BES’teki katılımcı sayısı 6 milyon 809 bin 71 kişi oldu. Oysa bu sayı geçen yıl 30 Haziran itibarıyla 6 milyon 984 bin 44 kişiyle en yüksek seviyesine ulaştı. 31 Aralık 2018 itibarıyla da 6 milyon 878 bin 224 kişiydi. Buna göre Gönüllü BES’teki katılımcı sayısı, net olarak son 1 yılda 174 bin 973 kişi, son 6 ayda ise 69 bin 153 kişi azaldı. Ayrıca 28 Haziran 2019 tarihindeki net katılımcı sayısı, 30 Haziran 2017 tarihindeki 6 milyon 811 bin 854 net katılımcı sayının da gerisine düşüldüğünü gösteriyor.

