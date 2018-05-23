Gökçek: Piyasaya 30 milyar dolar pompalayınca görün gümbürtüyü

Melih Gökçek, Twitter'da ABD'nin doları yükselttiğini ileri sürerek, seçimlerde Erdoğan'ın kazanacağını ve piyasaya 30 milyar dolar 'pompalayacağını' ileri sürdü. Gökçek '24 Haziran'dan sonra piyasaya 30 milyar dolar pompalayınca seyreyleyin gümbürtüyü. Dolar tepetaklak düşecek inşallah"

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Twitter'dan "24 Haziran'dan sonra piyasaya 30 milyar dolar pompalayınca seyleyleyin gümbürtüyü. Dolar tepetaklak düşecek inşallah" diye yazdı. Gökçek'e göre 24 Haziran'daki seçimlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan kazanacak ve piyasaya 30 milyar dolar "pompalanacak".

Gökçek, sosyal medya hesabı Twitter'da "ABD'nin doları yükselttiğini" söylerken vatandaşların 24 Haziran'daki seçime kadar sabretmesini istedi. Gökçek ayrıca "24 Haziran'dan sonra piyasaya 30 milyar dolar pompalayınca seyreyleyin gümbürtüyü. Dolar tepetaklak düşecek inşallah. O dolar tüccarlarının halini birlikte göreceğiz. Hele cumhurbaşkanımızı yüzde 55-60'la seçelim göreceksiniz sonuçları inşallah" diye yazdı.

​'30 MİLYAR' ÖNERİSİNİ DOLAR/TL 3.50'YKEN BATIREL DE GÜNDEME GETİRMİŞTİ

Sputnik Türkiye'nin haberine göre, Gökçek'in piyasaya 30 milyar pompalama fikri, CNN Türk'te Tarafsız Bölge programında da konu olmuştu. Türkiye gazetesi yazarı Necmettin Batırel, doların 3,50'yi gördüğü zaman kurun düşmesi için "şakkadak" ifadesini kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB) 30 milyar dolar satmasını önermişti. Doların önlemez yükselişi sonrası Batırel'in bu sözleri sosyal medyada tekrar gündem olmuştu.