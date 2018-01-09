Göçük altında kalan işçi kurtarıldı

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde kanalizasyon çalışması sırasında meydana gelen göçükte toprak altında kalan işçi, kurtarılarak kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Tekirdağ'ın Saray ilçesi Ayazpaşa Mahallesi Ladin Sokak'ta Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi(TESKİ) ekiplerince yürütülen altyapı çalışmaları sırasında henüz bilinmeyen bir nedenle toprak kayması meydana geldi.

Bu sırada yaklaşık 4 metre derinliğindeki çukurda çalışma yürüten Abdülkadir Şahin (31) adlı işçi göçük altında kaldı. Şahin’in mesai arkadaşları hemen kurtarma çalışmalarına başlarken, durum itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Abdülkadir Şahin, uzun süren çabalar sonucu göçük altından çıkartılarak Saray Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan Abdülkadir Şahin’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.