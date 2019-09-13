Giyim markası 100 mağazasını kapatacak

'Forever 21' en az 100 mağazasını kapatıyor.

Los Angeles, California merkezli ABD'nin hızlı moda perakendecisi Forever 21, yeniden yapılanmasının parçası olarak en az 100 mağazasını kapatmayı planlıyor.

Geçtiğimiz ay iflasa karşı korunma başvurusunda bulunan Forever 21, mahkeme sürecinde yeniden yapılanma için 75 milyon dolar sağlayacak bir finansal paket elde etmek için çalışıyor.

Şarkıcı Ariana Grande, Forever 21 markasının kendisini taklit ettiği ve 7 Rings klibindeki kıyafetleri kopyaladığını söyleyerek 10 milyon dolarlık dava açmıştı. Davayı kaybeden marka iflas başvurusunda bulundu.