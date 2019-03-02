Gıda-İş: Zümrüt Gıda işçilerinin yanındayız

Gaziantep'de Başpınar OSB'de bulunan Zümrüt Gıda fabrikasında patron, krizi gerekçe göstererek iki hafta önce üretimi durdurdu, işçilere tazminatlarını ve iki aylık maaşlarını ödemedi. DİSK Gıda-İş, alacakları ödenmeden işten çıkarılan işçileri mücadeleye çağırdı, haklarını alana dek yanında olacağını duyurdu.

Gaziantep'te Antep Başpınar Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan Zümrüt Gıda fabrikasında kriz bahanesiyle işçilerin ücretlerini düzensiz yatıran patron, borçlarını gerekçe göstererek iki hafta önce üretimi durdurdu.

İşçilere bir yandan ayın 10’una kadar beklemeleri gerektiği söylenirken, öte yandan fabrikada bulunan malzemelerin dışarı çıkarıldığı ve fabrikanın boşaltılmaya başlandığı belirtiliyor. İki aylık ücretlerini ve tazminatlarını alamadan kapının önüne konulan işçilere, “Alacaklarınızı veremem. Belki işyeri kapandıktan sonra işsizlik fonundan paranızı alırsınız” deniliyor.

DİSK'e bağlı Gıda-İş bir açıklama yaparak işçilerin haklarını alana kadar yanında olacaklarını belirtti. Açıklamada "Ekonomik kriz ile birlikte Eylül ayından bu yana 30 binden fazla işçinin işten atıldığı Antep’te, bir fabrikada daha krizin faturası işçilere kesilmek isteniyor. Biz Gıda Sanayii İşçileri Sendikası (Gıda İş) olarak, 100’ün üzerinde işçinin çalıştığı Zümrüt Gıda’da kriz bahanesiyle ve hiçbir hakları verilmeden kapının önüne bırakılan işçilerin yanındayız" denildi.

KRİZİN FATURASINI İŞÇİLERE KESENLERE KARŞI MÜCADELEYE

Aylardır etkisi giderek artan ekonomik krizle birlikte iğneden ipliğe her şeye zam geldiğini vurgulayan sendika, iktidarınsa ülkede ekonomik krizin olmadığını iddia ettiğini ancak en temel gıda maddelerinin bile son yılların en yüksek fiyatına ulaştığını vurguladı. Açıklamada "2019’da yapılan asgari ücret zammının artan bu fiyatlar karşısında eridiği ve işçilerin geçinemez hale geldiği bu tablo karşısında krizin yükünü ödememek için birleşerek mücadele etmemiz gerekiyor" denildi.

"Krizin faturasını patron ödesin" diyen Gıda-İş Sendikası, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Birkaç gün önce Antep’te 2019 asgari ücret zammının altında artış yapan birçok fabrikada, işçiler tepkilerini ortaya koyarak zam oranlarında çeşitli kazanımlar elde etti. Ülkenin birçok yerinde olduğu gibi Antep’te de sadece yakın zamanda değil, geçmişte de işten atmalara, düşük ücretlerle sömürüye karşı işçilerin yaptığı eylemler birçok kazanıma neden olmuş ve tarihe geçmişti. Zümrüt Gıda işçilerini de işçi sınıfının bu deneyim ve tecrübesinden yararlanarak, alamadıkları iki aylık ücretleri, tazminatları ve tüm haklarını alabilmeleri için mücadele etmeye çağırıyoruz. Bizler Gıda İş Sendikası olarak bu mücadele de haklarını alana kadar işçilerin yanında olacağımıza söz veriyoruz."